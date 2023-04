Das Sauerland mit all seinen Facetten entdecken

Arnsberg. Neuauflage des Nachschlagewerks „Sauerland Kompakt“ von Jürgen Funke. Der Autor gibt Tipps für Osterausflüge. Lesen Sie hier mehr

Das Sauerland ist schön. Das wissen die Menschen, die hier leben. Das Sauerland hat aber auch den ein oder anderen unbekannten Ort, der selbst Einheimischen bislang verborgen geblieben ist. Für Dr. Jürgen Funke ist das Sauerland vor allem ein Ort der bunten Vielfalt.

Der ehemalige Redakteur der Westfalenpost lebt seit 1979 in Arnsberg und hat sich als Journalist ausführlich mit den bekannten und weniger bekannten Vorzügen der Region auseinandergesetzt. 2020 wurde Funke gefragt, ob er Lust hätte, ein Buch über das Sauerland zu schreiben. Herausgekommen ist dabei „Sauerland Kompakt“. Mittlerweile ist die dritte Neuauflage des mehr als 200 Seiten starken Werks veröffentlicht worden.

Überblicksdarstellung

„Sauerland Kompakt ist eine Mischung aus Reiseführer und Nachschlagewerk. Ich stelle dort beispielsweise jede der 38 Kommunen im Sauerland kurz vor, gebe Einblicke in die Historie und besondere Bauwerke“, sagt der Autor, der gebürtig aus Warstein stammt. Damals habe er rund zehn Monate für das Buch recherchiert. Für die Neuauflage waren noch einmal drei Monate Zusatzarbeit notwendig.

Autor Dr. Jürgen Funke und Susanne Gördes vom Baunerhof Gördes aus Sundern, der im Kapitel "Erlebnisbauernhöfe" vorgestellt wird Foto: Jürgen Funke Privat

„Ich habe vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen der Coronapandemie geschaut, welche der Einrichtungen wie Museen und Freizeitanlagen mittlerweile wieder geöffnet sind oder leider ganz schließen mussten. Grundsätzlich habe ich Daten und Fakten aktualisiert und auch Bilder ausgetauscht, damit alles für die Leserinnen und Leser auf dem neuesten Stand ist“, so Jürgen Funke.

Ihm sei es wichtig gewesen, das Sauerland in all seinen Facetten vorzustellen. „Das ist nicht nur der HSK oder die Region rund um Olpe. Ich wollte auch den Märkischen Kreis in den Fokus nehmen. Von vielen wird dieser Teil des Sauerlands nicht immer so wahrgenommen, wie es verdient wäre.“

Neben einer Übersicht über die vielen Burgen und Schlösser des Sauerlands gibt es auch Informationen zu Sportangeboten, Tropfsteinhöhlen, Hauptwanderrouten und überregionale Radwege. Natürlich dürfen auch Ausflugstipps und Einkehrmöglichkeiten in den Beschreibungen nicht fehlen. Ein spezielles Kapitel beschäftigt sich dabei auch mit den Erlebnisbauernhöfen. „Auch Einheimische finden auf den Seiten sicherlich noch neue Tipps“, betont Funke. Über 500 Ziele für Entdeckerinnen und Entdecker sind zu finden.

Für das Osterwochenende hat der Sauerland-Experte dann auch noch eine besondere Empfehlung für einen Ausflug. Jürgen Funke rät zu einer Fahrt durch das Möhnetal. Ausgangspunkt ist der Möhnesee. Die Möhne sei ein natürlicher Grenzfluss zwischen der norddeutschen Tiefebene und der mitteldeutschen Bergwelt. Die Tour führt durch das Möhnetal vorbei am Skywalk in Allagen zum Hohlen Stein nach Kallenhardt. „Als Schlussakt eignet sich dann ein Abstecher nach Rüthen. Dort kann man zuerst auf der Stadtmauer spazieren und danach noch im Haus Buuck einkehren.“ Dort im alten Kaufmannshaus warten Kaffee und Kuchen auf Hungrige. Diese Tour verbindet die Natur mit den historischen Bauten der Region.

Der Erlebnisführer „Sauerland Kompakt“ erscheint im Klartext-Verlag Essen und ist ab sofort im örtlichen Buchhandel erhältlich.

