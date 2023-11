Das sind aktuelle Gewinnzahlen der Lions-Adventskalender

Arnsberg/Sundern Unsere Zeitung veröffentlicht täglich die Gewinnzahlen der Lions Club-Adventskalender der Clubs Neheim-Hüsten und Arnsberg/Sundern.

Ab jetzt heißt es täglich auf ein bisschen Glück zu hoffen. Täglich veröffentlicht unsere Zeitung an dieser Stelle die ausgelosten Gewinnnummern für die Adventskalender-Activitys der Lions Clubs Neheim-Hüsten und Arnsberg/Sundern. Insgesamt brachten die Clubs 10.500 Kalender an den Mann und die Frau (davon 5000 in Arnsberg/Sundern). Der Kaufpreis von jeweils 5 Euro fließt in soziale Projekte in beiden Städten.

Den Kalendererlös wird der Neheimer Club wie in den Vorjahren zu jeweils einem Drittel an die Arnsberger Tafel, das SkF-Familienhilfezentrum Marienfrieden in Hüsten und die Sprachförderung in Neheimer und Hüstener Kindergärten ausschütten. Zuletzt brachte die Kalender-Activity 24.000 Euro ein. Die Arnsberg-Sunderner Lions werden den Erlös an das Hospiz Raphael in Arnsberg, auch an die Arnsberger Tafel und diverse Kinder- und Jugendprojekte in Arnsberg und Sundern ausschütten. Im Vorjahr kamen 25.000 Euro zusammen.

Gewinn-Nummern des Lions-Adventskalenders Neheim-Hüsten am 1. Dezember: GL-Moden, 5 x 20 € Gutschein: 920, 1.538, 1.578, 2.848, 4.274; Radwerk, 5 x 30 € Gutschein: 908, 1.733, 2.208, 3.287, 4.350; Mayer‘sche Buchhandlung, 10 x 10 € Gutschein: 841, 993, 1.020, 1.341, 1.749, 1.867, 2.148, 3.656, 3.737, 4.049; Uhren und Schmuck Eiloff, 10 x 20 € Gutschein: 327, 765, 793, 1.093, 1.096, 2.069, 2.798, 3.470, 4.283, 5.461.

Gewinn-Nummern des Lions-Adventskalender Arnsberg/Sundern am 1. Dezember: Wosbergs Genusslandschaft, Gutschein für je einen Kochkurs à 85 €, 2.950, 2.519, Josef Keßler GmbH,1 Stihl Hochdruck-Reiniger RE80 im Wert 154,-€, 3.766, WOOHOO Mosaik GmbH, Gutschein 25,- €, 4.187, 161, 737, Krass Baumschulen GmbH, 3 Bund frisches Schnittgrün, 842, 1.308, 776, 585, 4.983, 2.063

