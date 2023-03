Das steckt hinter dem hohen Wasserstand von Ruhr und Möhne

Neheim. Die Flüsse Ruhr und Möhne sind voll, an der Möhnetalsperre sprudelt Wasser. Wir haben erfahren, warum man sich deswegen keine Sorgen machen muss.

Unter der Ruhrbrücke ist der Ruhrtalradweg gesperrt: Auf mehreren Metern ist er überflutet, da, wo das Wasser nicht mehr steht, liegt Schlamm auf dem Asphalt. Auch an anderen Stellen sieht man statt festem Ruhrufer nur noch Sträucher und Bäume, die im Wasser stehen. An der Möhnetalsperre wird unüberhörbar und unübersehbar Wasser durch einen Grundablass geleitet.

Das ist die Lage an der Ruhr

Grund zur Sorge wegen eines Hochwassers gibt es jedoch nicht. „Wir sehen hier jahreszeitbedingte erhöhte Abflüsse“, erklärt Markus Rüdel, Pressesprecher des Ruhrverbands. Durch die vielen Regenfälle in den Zuflussbereichen der Ruhr sei es zu den erhöhten Pegelständen gekommen. Die aktuellen Werte seien im Winter nicht unüblich.

So wird am 13. März um 7 Uhr vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW an der Messstelle in Bachum ein Pegelstand von 2,10 Metern gemessen – am Wochenende waren es noch fast 2,40 Meter. Rüdel geht davon aus, dass die Pegelstände in den nächsten Tagen weiter sinken.

Das ist die Lage an der Möhne

Auch der unübliche Ablass der Möhnetalsperre sei nicht besorgniserregend, sondern normal nach den Regenfällen. „Durch den Grundablass wird momentan auch nicht mehr Wasser abgelassen als durch die Kraftwerksleitungen“, so Rüdel, dadurch gebe es auch keine Mehrbelastung von Möhne und Ruhr. 24.000 Liter pro Sekunde sprudeln in den Ausgleichsweiher, weil die Kraftwerksleitungen aktuell saniert werden.

Diese Ablassmenge werde noch bis morgen beibehalten und dann schrittweise reduziert; zum Ende der Woche seien dann auch die Arbeiten an den Leitungen beendet, sodass dann auch wieder auf diese umgestiegen werde. Am 13.03. um 10.15 Uhr wurde die Stauhöhe der Talsperre mit 213,35 Meter über Normalhöhennull (m ü. NHN) eingemessen – der Vollstau wäre bei 213,75 m ü. NHN erreicht.

