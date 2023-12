Das steckt hinter den Lions-Clubs im HSK

Hochsauerlandkreis Die Lions Clubs verstehen sich als großes Hilfsnetzwerk in der Region. Was sich hinter den Clubs verbirgt, wissen aber nur Wenige.

Mehr als 30.000 Lions-Adventskalender aus dem Hochsauerlandkreis lagen in diesen Tagen in den Haushalten. Der Blick auf die Gewinnnummern eröffnete vielerorts den Tag. Dahinter stehen die sieben von insgesamt neun Lions-Clubs in der Zone HSK. Die eigentlichen Gewinner aber sollen soziale Projekte sein, denen sich die Charity-Clubs verschrieben haben. „Damit können dann fast 150.000 Euro nur aus dieser Aktion als Spenden weiter geleitet werden“, freut sich Rolf Niermann. Er ist Mitglied des Lions-Club Neheim-Hüsten und zugleich der Zonenpräsident. Er freut sich, dass in der Zone pro Jahr von den „Lions“ rund 350.000 Euro an Spenden ausgeschüttet werden. Was aber steckt eigentlich hinter den Lions und ihrer Idee,

Das Helfen hat Tradition: Die Clubs in Arnsberg-Sundern und Neheim-Hüsten sind mit mehr als 50 Jahren die ältesten Clubs der Zone. Als jüngster Club hinzugekommen ist der LC Sorpesee, der vor drei Jahren gegründet wurde. Das große Spendenaufkommen wird ermöglicht durch verschiedenste Activitys (wie die Kalenderaktionen oder auch das Entenrennen in Amecke), die am Ende von einer kleinen Gruppe engagierter Menschen gestemmt werden. Lions-Clubs haben nämlich eher überschaubare Mitgliederzahlen, was an der Grundidee der Clubs liegt.

Ein „Lion“ wird man nicht durch einen aktiven Vereinsbeitritt. Aus dem nahezu einvernehmlichen Beschluss in der Gruppe heraus werden Personen aus der Stadtgesellschaft angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, sich im Club zu engagieren. Alle Clubs achten darauf, nicht zu groß zu werden. In der Außenwirkung bringt das den Lions oft das Image elitärer Clubs ein. Hintergrund aber ist, dass die Lions gezielt auf die homogene und verbindliche Gemeinschaft setzen, um daraus verlässlich ihre Activitys umsetzen zu können. Auf eine hohe Präsenz bei monatlichen offiziellen und inoffiziellen Zusammenkünften wird Wert gelegt. Der aktuell größte Club in der Zone ist der LC Arnsberg-Sundern mit 46 Mitgliedern. Es folgen der LC Neheim-Hüsten (44), Schmallenberg (42), Meschede (40), Brilon-Marsberg (38), Olsberg (32), Marsberg (30), Sorpesee (21) und Winterberg (18).

Arnsberger hält Fäden in der Zone zusammen

Die Fäden der Lions-Clubs im Kreis laufen bei Rolf Niermann zusammen. Als „Zonen-Chairmann“ kümmert er sich um die übergreifenden Fragen der Clubs. „Und ich versuche, die Zusammenarbeit der Clubs in der Zone zu fördern“, sagt er. So organisiert er Zonen-Veranstaltungen wie zuletzt auf Schloss Laer oder die gemeinsame Friedensplakataktion. „Ich versuche, die Kommunikation unter den Clubs aufrecht zu erhalten. Es gibt immer wieder Dinge, die die Clubs voneinander lernen können“, so Niermann. Durch seinen engen Kontakt zum „District Governor“ gelinge es immer wieder, Fördergelder zur Aufstockung eigener Projekte zu vermitteln.

Rolf Niermann ist Zonen-Präsident im HSK. Foto: privat / WP

„Lions“ arbeiten lokal, sind aber eine weltweite Bewegung, die 1917 von Melvin Jones in den USA als einst reiner Herrenclub gegründet wurde. Lions Clubs International (LCI) ist heute die Dachorganisation. Die international tätige Institution ist mit über 1,4 Millionen Mitgliedern in 50.060 Clubs aus über 200 Ländern und Gebieten die mitgliederstärkste Service-Cluborganisation der Welt. In Europa gibt es 9045 Clubs mit 226.460 Mitgliedern. Am 1. Juli 2022 hatten die 1581 deutschen Lions Clubs 51.338 Mitglieder, die in 19 selbstständige Distrikte aufgeteilt sind.

Die Clubs arbeiten sehr unterschiedlich. Peter Schlünder (Präsident vom LC Meschede) verweist darauf, dass neben dem Adventskalender als Haupteinnahmequelle die Aktion „Musik am Schloss Gut Laer“ eine wichtige Activity sei. Der Club engagiert eine Musik-Band und verkauft warme und kalte Getränke sowie Würstchen und Waffeln und eine umfangreiche Kuchenauswahl. Im Als Rahmenprogramm gibt es immer noch ein Oldtimertreffen und eine Führung durch den Schlosspark mit Berichten zur Geschichte der Grafen von Westphalen.

Blick auf Nachhaltigkeit und Jugend

„Es fasziniert und begeistert mich immer wieder neu zu sehen, was unser Lions Club mit seinen Mitgliedern in Bewegung bringen kann - insbesondere für junge Menschen“, erklärt Julia Drewes, Präsidentin Lions Club Olsberg-Bestwig, ihre Motivation. Mittlerweile habe der Club mit örtlichen Schulen zwei Baumpflanz-Aktionen in heimischen Wäldern durchgeführt. „Neben dem Nutzen für Biotope werden so vor allem Kinder und Jugendliche an den Natur- und Artenschutzgedanken herangeführt – und man kann richtig mit anpacken. Gerade die Kinder und Jugendlichen liegen mir besonders am Herzen“, so die Präsidentin. Die beeindruckendste Activity ihres Clubs in diesem Lions-Jahr sei ein Kinoabend mit dem Regisseur, Filmemacher und Abenteurer Christian Vogel gewesen. Mit seinem Film „Egal was kommt“ und im persönlichen Gespräch habe er von einer Weltreise mit Mut, Liebe und Vertrauen, aber auch über Zuversicht berichtet. „Es geht weiter – und als Lions Club können wir dabei mithelfen“, so Julia Drewes.

Das Entenrennen in Amecke ist das Aushängeschild des LC Sorpesee. „Unsere Mitglieder freuen sich mit den eigenen Projekten und Aktivitäten helfen zu können und Kraft ihrer eigenen Hände und Taten Gutes zu bewirken“, sagt Präsidentin Claudia Sielermann. Neben dem Lionsgedanken „We serve“ sei der LC Sorpesee motiviert, den gesellschaftlichen Austausch, die Interaktionen mit anderen Clubs und Vereinen und eine Nahbarkeit zu allen gesellschaftlichen Teilen zu fördern. „Und wenn wir dann die eingenommenen Gelder verteilen dürfen und im Austausch mit den Empfängern erfahren, wie viel bewirkt werden kann, dann springt das Löwenherz vor Freude“, schwärmt Sielermann.

Jeder Club setzt seine eigenen Schwerpunkt. So beschreibt Ulf Jacoby vom LC Winterberg das „Weihnachtsessen für Kunden der Tafel im Bobhaus in Winterberg“ als bedeutend. Die Arnsberger Tafel wird auch groß von den Erlösen der Kalender-Activity der Lions-Clubs Neheim-Hüsten und Arnsberg-Sundern unterstützt. Die Arnsberg-Sunderner Lions haben in diesem Jahr 5000 Kalender drucken lassen. Sie werden den Erlös an das Hospiz Raphael in Arnsberg, auch an die Tafel und diverse Kinder- und Jugendprojekte in Arnsberg und Sundern ausschütten. Im Vorjahr kamen 25.000 Euro zusammen. Dass so ein Ergebnis wieder möglich sein wird, liegt bei den Kalenderaktionen aller HSK-Clubs an den vielen Unterstützern. „Ohne unsere Preisstifter und Sponsoren machen wir gar nix“, weiß der Arnsberg-Sunderner Lions-Präsident Ulrich Sindern.

Der LC Neheim-Hüsten wird seinen Kalendererlös wie in den Vorjahren zu jeweils einem Drittel an die Arnsberger Tafel, das SkF-Familienhilfezentrum Marienfrieden in Hüsten und die Sprachförderung in Neheimer und Hüstener Kindergärten ausschütten. Zuletzt brachte die Kalender-Activity nach Auskunft des Kalenderbeauftragten Frank Berting 24.000 Euro ein. Eine Aktion zeigt der Club jährlich auch während der Hüstener Kirmes, wenn Bewohner von Einrichtungen für gehandicapte Personen zu einem Kirmesrundgang mit persönlicher Begleitung durch Lions-Mitglieder eingeladen werden.

Lions Kalender Arnsberg-Sundern Foto: WP

Lions Kalender des LC Schmallenberg Foto: WP

Lions Kalender Neheim-Hüsten Foto: WP

Lions Kalender des LC Brilon Foto: WP

Titelbild des Lionskalenders in Meschede Foto: WP

Titelbild des Lionskalenders in Olsberg-Bestwig Foto: WP

