Kreativität Das Wesco-Loft in Hüsten verwandelt sich in Kunstgalerie

Hüsten. Zahlreiche Werke zweier lokaler Künstlerinnen sind bis zum 5. August zu besichtigen. Die Bilder sind in besonderer Umgebung inszeniert

Nach längerer Pandemie-bedingter Pause hat Wesco wieder zu einer Vernissage eingeladen. Am Samstag wurde die Ausstellung der beiden heimischen Künstlerinnen Margot Fitz und Barbara Henze in den Räumen des Wesco-Lofts offiziell eröffnet.

Barbara Henze ist seit vielen Jahren Mitglied bei Kuhlenkunst in Hachen. Das Experimentieren mit Farben, Formen, Pigmenten und anderen Materialien wie Metallgrundierungen und Oxidationsmedien bereitet ihr besondere Freude. Sie ist Mitglied der Gruppe “Farbenrausch“ und hat in den letzten Jahren ihre Werke in verschiedenen Einzel- und Gruppenausstellungen in der Region präsentiert.

Die gebürtige Arnsbergerin Margot Fitz ist ebenfalls Mitglied bei Kuhlenkunst. Bei ihren in Acryl gemalten Bildern kommen Pinsel und Spachtel zum Einsatz sowie immer wieder auch neue Materialien. Seit 2000 hat Margot Fitz ihre Arbeiten – Portraits, Landschaften, Tiere und abstrakte Motive – regelmäßig beim Arnsberger Kunstsommer und anderen Ausstellungen in der Region präsentiert.

Kombination mit Einrichtungsgegenständen

Die Werke der beiden Künstlerinnen werden in die Möbelausstellung des Wesco-Lofts integriert. „Dadurch erhält der Kunde direkt einen Eindruck, wie ein Bild in einer Einrichtungsumgebung wirkt“, so Petra Ohlmeyer, Marketing-Leiterin Marketing bei Wesco.

Außerdem wird die Inszenierung in den Verkaufsräumen mit ihrem besonderen Loft-Charakter und den guten Lichtverhältnissen von den Künstlern sehr geschätzt.

Nach dem Verkauf der historischen Gründerzeit-Villa befinden sich die Verkaufsräume von Wesco-Outlet und -Möbelausstellung komplett im benachbarten Wesco-Loft an der Hüstener Bahnhofstraße. Die Ausstellung kann bis zum 5. August während der Öffnungszeiten des Loft besucht werden (Di. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr).

