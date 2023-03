Frühlingsfest in Neheim Das wird auf dem Frühlingsfest in Neheim geboten

Neheim. Drei Tage lang Frühlingsfest mit Autosalon und vielen Programmpunkten in der Neheimer Innenstadt.

Zwischen Oberstraße, Bexleyplatz und Marktplatz werden drei Tage lang etwa 40 Schausteller, ihre Geschäfte aufbauen, darunter viele Stände mit Leckereien aller Art, aber auch ausgefallene Angebote wie eine T-Shirt-Druckerei, der Käse Fritz oder Pianpis Kreativwerkstatt. Denn vom 17. bis zum 19. März 2023 wird in der Neheimer Innenstadt wieder das traditionelle Stadtfest „Neheimer Frühlingsfest “ gefeiert.

Samstagvormittag (18. März) ergänzt der beliebte Neheimer Wochenmarkt, im Schatten des Domes, das Angebot im Shoppingcenter unter freiem Himmel. Die mehr als 40 regionalen Händler präsentieren nicht nur ein breites Angebot an frischen Lebensmitteln, sondern begeistern zum beginnenden Frühjahr auch wieder mit einer Riesenauswahl an blühenden Blumen und Pflanzen für Garten und Terrasse.

Musikalisch ergänzt am Samstag ab ca 11.30 Uhr „Flori´s Lemon Bar“ das Programm. Die vierköpfige Band präsentiert an wechselnden Standorten vielsprachig und stylistisch weltumspannend Musik für Kopf und Bauch.

Am Sonntag (19. März) können sich die kleinen Besucher in der Neheimer Innenstadt mit lebensgroßen Disney-Figuren ablichten lassen. Foto: Achim Benke

Der Sonntag (19. März) ist regelmäßig ein Höhepunkt der Veranstaltung: Rund um den Marktplatz, in der Mendener Straße bis zur Einmündung Apothekerstraße präsentieren beim Neheimer Autosalon von 11 bis 18 Uhr ein Dutzend angemeldete Autohäuser mehr als 20 verschiedene Automarken. Unter den Händlern sind Anbieter aus Eslohe, Meschede und Soest ebenso vertreten wie aus Arnsberg selbst.

Das Angebot deckt von Fahrzeugen aller Art und Größe, über Camper, Motorräder und Roller, nahezu alle denkbaren Wünsche und Preisklassen ab. Übrigens: Jürgen Bukoitz, der heimische Formel-Rennfahrer, stellt zusammen mit dem Automobil- und Motorradclub (AMC) sein aktuelles Rennfahrzeug vor und wirbt um Stimmen für die Wahl zum Sportler des Jahres.

Auch der Bereich Zweiräder ist wieder prominent in das Frühlingsfest eingebunden. Insbesondere die Möglichkeiten von elektrisch unterstützten Fahrrädern sorgen immer wieder für Erstaunen. Hier stellt sich zum Frühlingsfest auch der ADFC Hochsauerland vor. Wer schon immer einmal ausprobieren wollte, wie sich ein voll beladenes Lastenfahrrad durch einen vorgegebenen Parcour steuern lässt, hat beim Neheimer Frühlingsfest die Möglichkeit dazu.

Ab 12.30 Uhr am Sonntag (19. März) ist das „Ann Gets Rythm Trio“ in der Stadt unterwegs und setzt hochprofessionell Soul,Pop und Rocksongs in Szene, während es für die ganz kleinen Besucher wieder Fototermine mit bekannten Disneyfiguren gibt.

