Das zarte Pflänzchen Hoffnung nicht direkt zertreten

In Sundern tut sich was. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, ohne dass man Gefahr läuft, als Lügner abgestempelt zu werden oder etwaige Luftschlösser zu zeichnen.

Gleich an mehreren Stellen versucht die Verwaltung, mal mit Hilfe der Politik, mal aus eigenem Antrieb, Projekte anzustoßen und die Stadt weiterzuentwickeln.

Nun kann man behaupten, dass so etwas die Hauptaufgabe einer Verwaltung ist. Das mag vom Grundsatz her stimmen, doch selbst diese vermeintliche Selbstverständlichkeit war über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte eben nicht mehr gegeben. Als erst vor einem Jahr Zugezogener kenne ich viele der Fehler und Nachlässigkeiten aus der Vergangenheit nur durch Schilderungen der Menschen in Sundern. Aber es hilft mir trotzdem ein Bild zu malen, dass in Sundern über einen längeren Zeitraum Stillstand herrschte.

Viele Stellschrauben

Aktuell versucht man nun gleich an mehreren Stellschrauben zu drehen, um Prozesse wieder in Gang zu setzen. Stichworte sind die Innenstadtentwicklung, der richtige Umgang mit Tourismus, Verkehrspolitik, der Umgang mit der Windkraft, neuer Wohnraum, die Stärkung des kulturellen Lebens und vieles mehr.

Das alles sind gewaltige Projekte, die weitere Zeit und vor allem jede Menge Geld kosten werden. Schon jetzt ist auch klar, dass nicht jedes der angepeilten Ziele erreicht werden kann.

Es wäre utopisch zu glauben, dass man binnen weniger Jahre das aufholt, was über einen deutlich längeren Zeitraum durch Unentschlossenheit und bisweilen auch persönliche Eitelkeiten verpasst wurde.

Dass man in der Bevölkerung angesichts vieler Enttäuschungen aus der Vergangenheit besonders kritisch auf das Geschehen in Rat und Verwaltung blickt, sollte niemanden verwundern und ist mehr als verständlich.

Trotzdem bringt es auch nichts, jeden neuen Versuch aus dem Rathaus, das Ruder wieder herumzureißen, vorab zu verteufeln. Man sollte den Prozessen mit einer gesunden Skepsis und mit der nötigen Offenheit begegnen. Und dort, wo man als Bürgerin und Bürger eingebunden wird, sollte man auch die Chance zur Mitgestaltung nutzen. Vielleicht kann ja doch eine Kehrtwende eingeleitet werden, um Sundern wieder attraktiver zu machen.

