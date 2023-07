Besuch in Alba Iulia: Lars Dünnebacke, Florin Paven, Kirsten Eckhardt, Sebastian Josten und Livius Stanciu, (von links).

Städtepartnerschaft Delegation der Stadt Arnsberg zu Gast in Alba Iulia

Arnsberg. Nachhaltigkeit, Klimaschutz und mehr im Fokus. Besuch in rumänischer Partnerstadt.

Smart City, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Städtepartnerschaft – diese Themen standen Ende Juni im Fokus eines intensiven Austauschs zwischen der Stadt Arnsberg und ihrer Partnerstadt Alba Iulia.

Nachdem eine rumänische Gruppe im März Arnsberg besuchte, machte sich eine Delegation nun auf zum Gegenbesuch in Rumänien. Neben dem Austausch besichtigten die Arnsberger Gäste das historische Stadtzentrum von Alba Iulia mit ihren einzigartigen historischen Gebäuden und Anlagen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen der Besuch im Innovationszentrum „Conventum“ und ein Gespräch mit dem Vize-Bürgermeister Marius Filimon.

Arnsbergs Partnerstadt Alba Iulia ist bereits seit längerem auf dem Weg, Smart City zu werden. So wurden neue und verbindende Projekte zwischen den beiden Kommunen geplant, wie ein zeitgleich stattfindender „Hackathon“ (kollaborative Soft- und Hardwareentwicklungsveranstaltung) zum Leitthema „Smarte und nachhaltige Stadt“.

Auch die Intensivierung der seit 1974 bestehenden Städtepartnerschaft war Thema des Austausches. So wurden – insbesondere im Hinblick auf das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft in 2024 – das anstehende Jubiläum besprochen und gemeinsame Aktivitäten geplant.

Wichtig ist allen Teilnehmenden, die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den beiden Städten weiter zu erhalten und themengetrieben weiterzuentwickeln. Die Partnerschaft mit Alba Iulia ist die älteste bestehende deutsch-rumänische Partnerschaft. Seit einigen Jahren pflegen die Verwaltungen aus beiden Städten einen intensiven Austausch zu Klimaschutz und Digitalisierung.

Beide Städte sind außerdem Teil des Förderprojektes #connectedineurope, das vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) ins Leben gerufen wurde. Im Rahmen des Förderprogramms wird vor allem die internationale Vernetzung von Kommunen mit Smart-City-Strategien gefördert. Insgesamt sechs so genannte „Tandems“ sind europaweit Teil des Projektes. Ziel ist es, Erfahrungen auszutauschen und neues Wissen generieren zu können. Weitere teilnehmende Städte liegen in Bulgarien, Italien, Griechenland, Polen, Rumänien und den Niederlanden. Mit der Teilnahme am Projekt #connectedineurope leisten beide Städte einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen SDG11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) und SDG17 (Partnerschaften zur Erreichung der Ziele).

