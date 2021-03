Demut, Angst, Ärger: Corona-Check ist Moment der Reflektion

Arnsberg/Sundern. Redaktionsleiter Martin Haselhorst erzählt, was ihn in Pandemie bewegt und warum er Corona-Check-Umfrage als Moment der Reflektion betrachtet.

Ich sitze vor dem großen Umfragebogen des Corona-Checks und schaue mir die rund 20 Fragen an. Zum Teil ganz schön persönlich, manchmal verlockend für ein vielleicht zu schnelles Urteil und dann auch einmal gar nicht so leicht zu beantworten. Das Wichtige aber: Ein Jahr nach dem ersten Lockdown finde ich plötzlich die Zeit und den Moment, um inne zu halten, zu reflektieren und das möglicherweise außergewöhnlichste Jahr meines Lebens zu reflektieren.

Martin Haselhorst. Foto: WP Hagen / hagen

Jede Antwort auf eine der Fragen des Corona-Checks ist eben doch nicht nur ein Kreuzchen, sondern bringt Erinnerungen hervor.

Da sind die Fragen nach meinen Sorgen um meine Liebsten, meine Eltern und mich selbst: Ja klar hatte ich Angst. Wir haben Oma und Opa geschützt, sie fast ein Jahr lang nicht gedrückt und geknuddelt. Wie hart mag das für sie gewesen sein, wenn in dieser Zeit ihre ersten beiden Ur-Enkel geboren wurden. Diese ­können sie nun endlich in den Arm nehmen. Oma und Opa sind geimpft. Und ich inzwischen auch irgendwie - weil vor einigen Wochen infiziert.

Angst um meine Gesundheit? Nein, lange nicht. Aber als das Virus plötzlich im Haus war und auch mich erreicht hatte, war sie da - die Angst, was da wohl auf mich zukommen möge. Zum Glück blieb es bei allen Familienmitgliedern beim ganz milden Verlauf.

Aber ich weiß: Jeden kann es erwischen? Und es kann auch viel schlimmer enden. Und so beurteile und bewerte ich auch andere Fragen, wenn es darum geht, wie angemessen die Maßnahmen sind und waren. Ja, sie waren angemessen - und doch weiß ich auch, dass wir zurück in ein Leben müssen, um vor allem unsere Kinder nicht sozial zu verlieren.

Kürzlich stand ich der Sporthalle, die seit Jahrzehnten mehrmals wöchentlich mein Zuhause war, um mit bis zu 50 Kindern in einer Hallenhälfte Sport zu treiben. Das alles fiel in diesen Wintermonaten wie schon im Frühjahr 2020 aus. Und die leere Sporthalle wirkt wie eine fremde Welt aus anderer Zeit. zum Glück entwickelten wir Alternativen im Sportverein - im Sommer in Präsenz und im neuen Lockdown digital.

Schimpfe ich über die Entscheider in Bund und Land? Ja und Nein! Ich möchte nicht in deren Haut stecken und verteidigte sie anfangs gegen jede Kritik. Jetzt aber geht mir zu viel schief, so dass ich mehr auf die lokalen Lösungsansätze beim Schnelltests und hoffentlich so schnell wie möglich beim Impfen vertraue. Wenn da doch nur nicht immer wieder die frustrierenden Rückschläge wären.

Was mir fehlt? Die Liste ist lang: Wie schön war es kürzlich, die geimpfte Schwester wieder in den Arm nehmen zu dürfen. Wie sehr genieße ich Spaziergänge auf Abstand mit Freunden. Dass ich mangels Urlaub und Restaurants Geld spare, macht mich nicht wirklich glücklich. Ich weiß ja, dass dieses Geld jetzt anderen fehlt. Denen, die von meinem Konsum leben und nun um ihre Existenz bangen.

Der Corona-Check macht mich nachdenklich - zweifelsfrei. Er wird unserer Zeitung und unserer Region ein in dieser Form wohl einzigartiges lokales Stimmungsbild geben. Vor allem aber lässt er uns beim Ausfüllen ein Stück demütig zurückblicken und die Gedanken sortieren.

Hier beteiligen Sie sich an der Umfrage Corona Check!