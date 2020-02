Neheim. Dieses Gospel-Konzert vergessen die Besucher nicht so schnell, bot es doch in Neheim das Beste aus Harlem.

Der beste Gospel aus Harlem in Neheim

Von Anfang an zog das hochkarätige neunköpfige Ensemble unter Leitung von Grammy Preisträger Reverend Gregory M. Kelly das Publikum in der Neheimer Johanneskirche in seinen Bann.

Schnell konnte man sich wie in einem Gottesdienst in New Yorker-Stadtteil Harlem fühlen, denn das Ensemble zelebrierte mit dem Publikum einen Gospel-Gottesdienst, indem dieses immer wieder miteinbezogen wurde und als Arnsberger Gospelchor fungierte.

Funke springt über

Die tiefreligiöse Begeisterung der Musiker übertrug sich schnell auf die Zuhörer, die begeistert mit klatschten, sich zur Musik bewegten und teilweise mitsangen. Das für diese Musik typische „Call and Response“-Prinzip, basierende auf afrikanischer Tradition, eignet sich auch besonders gut dafür. Ein Vorsänger singt die Strophen, das Publikum oder im Gottesdienst die Gemeinde den Refrain.

Bei der Auswahl an populären Gospels und Spirituals war das kein Problem, denn das Repertoire der

Künstler umfasst sowohl traditionelle als auch weihnachtliche Stücke - darunter die Klassiker „Amen, Oh when the Saints go marching in, He‘s got the whole world in his hand ,Go, tell it on the Mountain“ und als Zugabe „Oh happy day“. Langsame Nummern wechselten sich mit schnellen ab, es wurde teilweise auch a cappella vorgetragen oder von einer sehr gut eingespielten Band begleitet. Besonders beeindruckend waren bei der Band die Keyboardsounds, die ausgefeilte Jazzharmonik und die sehr präzise Begleitung des Schlagzeugs. So erschienen die weltbekannten Gospels in ungewöhnlichen, aber dennoch passenden Arrangements.

Kirchenorgel im Einsatz

Abwechselnd trugen die Solisten die Stücke mit Begleitung des Chores und der Band vor, wobei sie weit in die Zuhörerschaft hineingingen. Einige Höhepunkte des Konzertes sollen an dieser Stelle noch Erwähnung finden. Bei „Go down Moses“ kam sogar die Kirchenorgel zum Einsatz, die sich sehr gut in das gesamte Arrangement einfügte. Die „Hymn of joy“ wurde als Hymne für junge Leute angekündigt, von denen nur wenige im Publikum zur finden waren. Deutlich war Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ aus der 9. Sinfonie herauszuhören und als „Zugeständnis“ an die Jugend eine Rap-Einlage.

Emotionale Botschaft

Emotional berührend war auch die Hymne der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome“. Im Anschluss wurde die Botschaft der Liebe verkündigt, die nochmals den hohen Stellenwert der Religion beim Ensemble unterstrich. „Jesus liebt euch alle, er möchte aber auch, dass ihr euch untereinander liebt“, so Reverend Gregory M. Kelly. Sehr ausdrucksstark, geradezu inbrünstig wurde „Motherless child“ vorgetragen, so dass viele Gänsehaut bekamen.

Der Hintergrund der einzelnen Songs wurde kurz erläutert und dann Aktionen zur Beteiligung des Publikums vorgemacht. Mit zwei Zugaben wurde das begeistert mitgehende Publikum dann in die winterliche Kälte vor der Johannes-Kirche entlassen.