Der Musikverein Bruchhausen meldet sich mit Konzert zurück

Bruchhausen. Getreu dem Motto „Wir melden uns zurück“ wurde in Bruchhausen endlich wieder vor Publikum musiziert. So soll es nun weitergehen.

Mit dem Motto „Wir melden uns zurück” startete der Musikverein Bruchhausen mit einem Muttertags-Konzert auf dem Bruchhausener Schützenplatz wieder durch.

250 Gäste zum Auftakt

Der Einladung zur ersten „Frühschoppen-Mucke“ in 2022 folgten rund 250 Gäste. „Wir sind wahnsinnig aufgeregt und froh, dass wir endlich wieder auftreten und Musik machen können”, betont Ingo Baumann, 1. Vorsitzender des MV Bruchhausen. Dirigent Heiko Britten hat seit Februar 2022 intensiv mit seinem fast 40 Musikern und Musikerinnen in der Schützenhalle geübt. Baumann bedankte sich bei der Schützenbruderschaft, dass sie die Schützenhalle als neuen Probenraum für die Übungsabende nutzen dürfen. Das Frühschoppen-Konzert startete mit dem Musikstück „Die Sonne geht auf“. Es passte zum vorausgesagten Wetter. Mit Schlager, Polka, Märsche, Filmmusik und ultimative Partyhits aus den 80er Jahren wurde dem dankbaren Publikum viel Unterhaltung geboten. Das Programm wurde von den Musikerinnen Pia Schäfer und Carolin Britten moderiert.

Kooperationen aufleben lassen

Der Musikverein will nun wieder richtig durchstarten. Dazu gehört auch, dass man die Kooperation mit der städtischen katholischen Bekenntnisgrundschule „Rodentelgenschule“ in Bruchhausen und der Musikschule HSK wieder aktivieren will. „Damit möchten wir im neuen Schuljahr beginnen. Wunsch von uns ist es, dass die Kinder morgens in der Schule eine Übungsstunde bekommen“, so Baumann. Er bedauert, dass die Pandemie natürlich auch Lücken in den Reihen der Musikerinnen und Musiker geschlagen hat. „Wir sind aber noch gut dabei weggekommen. Man merkt schon, wenn mindestens fünf Personen fehlen. Aber wir arbeiten daran, dass wir die Lücken hoffentlich bald wieder schließen können“, betont der 1. Vorsitzende.

Ein voller Terminkalender

Auf dem Terminkalender des Musikvereins stehen bisher die Teilnahme am 9. Salinenkonzert des Männerchor Liederkranz Hüsten und dem Gesangverein Bruchhausen, Freitag, 24. Juni 2022 um 17 Uhr an der „großen Wiese“ in Hüsten sowie die Schützenfeste in Breitenbruch, Echthausen und Herdringen. Zurück zur Frühschoppen-Mucke: Dort gab es am Ende des Konzertes noch eine Überraschung vom Musikverein. Sie spielten die Ukrainische Nationalhymne. Die Zuhörerinnen und Zuhörer bedankten sich mit stehendem und langanhaltendem Applaus für das unterhaltsame Musikprogramm.

50 Prozent Spenden

Das Eintrittsgeld geht zu fünfzig Prozent an die Aktion Lichtblicke - Gemeinsam für den Frieden - von Radio Sauerland und die andere Hälfte wird für die Jugendarbeit im Musikverein genutzt. Interessierte Musiker und die, die es bei den Bruchhausener werden wollen, können zu den Proben donnertags, ab 19.30 Uhr in die Schützenhalle kommen.

