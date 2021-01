Der Segensgruß kommt im Briefumschlag

Arnsberg/Sundern Die traditionelle Sternsingeraktion läuft in diesem Jahr in den Pastoralen Räumen Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern in neuen Formen.

„Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit.“ So lautet das zentrale Motto der Sternsinger. Die traditionelle Spendenaktion, getragen von Kindern und Jugendlichen, fällt in diesem Jahr jedoch anders als sonst gewohnt aus. Die Sternsinger ziehen nicht von Haus zu Haus, um den Segensspruch zu überbringen und für die Aktion zu sammeln. Die Gemeinden in Arnsberg, Neheim, Hüsten und Sundern haben Alternativen ausgearbeitet, um die Aktion kontaktlos zu organisieren. Neben Spenden für die Hauptaktion wird in einzelnen Gemeinden auch für individuelle Projekte gesammelt.

Pfarrei St. Petri



Sogenannte Segensstellen sind in allen Kirchen der Pfarrei St. Petri Hüsten eingerichtet. Dort werden zweitweise Sternsingergruppen stehen und in gebührendem Abstand jeweils ein Informationstisch, an dem es Informationsmaterial über die diesjährige Aktion und den traditionellen Segensspruch als Aufkleber gibt. Allein in der St.-Petri-Kirche als Hauptanlaufpunkt werden sechs Familiengruppen die Aufgaben der Sternsinger übernehmen. Gemeindereferent Michael Swoboda betont hier noch einmal ausdrücklich, dass alles nach den Corona-Schutzmaßnahmen aufgebaut ist.

Alle, die den Segensspruch in den Briefkasten haben möchten, konnten sich oder können sich noch heute, Mittwoch (6. Januar), melden unter michael.swoboda@st-petri-huesten.de. Die Pfarrei St. Petri Hüsten hat zudem ein eigenes Sternsinger-Video gedreht, das über den Kirchenkanal St. Petri auf Youtube angesehen werden kann.

Die Segens-Aufkleber können zudem abgeholt werden in den Kirchen

in Bruchhausen am Sonntag, 10. Januar, 11.30 bis 17 Uhr;

in Herdringen am Sonntag, 10. Januar, tagsüber;

in Holzen am Sonntag, 10. Januar, tagsüber;

in Heilig-Geist Hüsten am Samstag, 15.30 bis 17 Uhr;

in St. Petri Hüsten am Samstag, 9. Januar, von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag 10. Januar, ab 12.30 Uhr (Kirchplatz oder bei Regen Eingangsbereich Petrushaus sowie Kirche);

in Müschede am Sonntag, 10. Januar, von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Michael Swoboda freut sich bereits im Vorfeld über die gute Resonanz auf die Anmeldungen zur Aktion. Erwartet werden bis zum Ende zwischen 700 und 1000 Meldungen.

Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg



In der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg mit den Gemeinden Wennigloh, Uentrop, Rumbeck, Oeventrop, Niedereimer und Breitenbruch ist die Verteilung des Segensspruchs auf die einzelnen Gemeinden zugeschnitten organisiert worden. Direkten Kontakt wie in den Vorjahren wird es auch in den Gemeinden der Propsteipfarrei in Coronazeiten nicht geben. In der Hauptsache bringen Helfer Briefe mit dem Segens-Aufkleber direkt in die Briefkästen der Haushalte.

Am Mittwoch (6. Januar), zum Drei-Königs-Tag, wird Propst Hubertus Böttcher um 18.30 Uhr in der Propsteikirche St. Laurentius digital einen Dreikönigs-Gottesdienst halten (www.pr-arnsberg.de oder www.kirchen-stream.de), in dem er dann über das digitale Medium die Segensaufkleber segnen wird.

Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel



In der Pfarrei St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel St. Johannes stehen am Samstag, 9. Januar, die Sternsinger von 9 bis 14 Uhr an der St.-Johannes-Kirche (Eingang Hauptstraße) in Neheim. Dort kann man spenden und den Segensaufkleber bekommen.

In St. Michael liegen ab Mittwoch, 6. Januar, in der Kirche St. Michael Spendentüten mit dem Aufkleber aus und können mitgenommen werden.



In St. Franziskus Müggenberg/Rusch sind die Sternsinger, die nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen, am Sonntag, 10. Januar, zwischen 10.30 Uhr und 17 Uhr in der Kirche St. Franziskus versammelt. Dort können coronagerecht Spenden für das Projekt „Miramar“ (Blick zum Leben), einer von Ursulinen-Schwestern geleiteten Schule in Lima (Peru), einem Partnerprojekt des hiesigen St.-Ursula-Gymnasiums, abgegeben werden.



Auch in der St.-Elisabeth-Kirche Moosfelde können gesegnete Aufkleber ab Mittwoch (6. Januar) mitgenommen werden.



In St. Joseph auf Bergheim können wegen der Corona-Pandemie die Sternsinger ebenfalls nicht persönlich vorbeikommen. Daher werden Flyer und Segens-Aufkleber in die Hausbriefkästen geworfen.



In St. Isidor Bachum liegen vom 9. bis 30. Januar die Aufkleber jeweils samstags ab 18 in der Kirche aus. Dort kann auch gespendet werden. Die Spendendose sowie die Aufkleber werden vor der Kirche oder im Eingangsbereich der Kirche platziert sein.

Männerchor Cäcilia bittet mit Video um Dreikönigs-Spenden



In St. Urbanus Voßwinkel haben die Verantwortlichen des Männerchores Cäcilia eine Absage des „Dreikönigsingens 2021“ in Erwägung gezogen, seit 58 Jahren das erste Mal. Aber „Corona-Nothilfe“ ist das diesjährige Motto der Spendenaktion des Kindermissionswerks.

Und so fordere diese Situation die Voßwinkeler auch in dieser schwierigen Situation heraus,

denn die Kinder armer Familien, in Dritt- und Schwellenländern, seien der Coronakrise hilflos ausgeliefert, unterstreichen die Organisatoren. Die Aktiven der Voßwinkeler Vereine und des Männerchores Cäcilia wollen so auch 2021 helfen. Jedoch wird die Aktion gegenüber früheren Jahren stark eingeschränkt und abgespeckt sein. Im 59. Jahr des Dreikönigssingens soll die Osteuropahilfe Boeselager-Stiftung sowie eine Förderung von Kindern und Jugendlichen in einem Kinderhort (sozialer Brennpunkt) in Asunciòn in Paraguay unterstützt werden. Dazu hat der Männerchor eine Videoaufnahme der Dreikönigssänger ins Internet gestellt (Website der Chorgemeinschaft: http://www.cg-voswinkel-hoeingen.de, Rubrik „Aktuelles“). Dort wird das Drei-Königs-Lied gesungen und es werden weitere Informationen gegeben. Am Samstag, 9. Januar, wird eine Sängergruppe um 17 Uhr in der Kirche in Voßwinkel sein, um das traditionelle Lied zu singen und um Spenden zu bitten.

Pastoraler Raum Sundern



„Im Pastoralen Raum Sundern sind die alternativen Sternsinger-Aktionen sehr individuell von den einzelnen Gemeinden geplant worden,“ sagt Pfarrer Stefan Siebert. Kern der diesjährigen Aktion sei der „Segen to go“. Also kontaktlos soll die Sternsingeraktion auch dort ablaufen.

In den Kirchen im Zentralort des Pastoralen Raumes Sundern können die Segens-Aufkleber direkt entgegengenommen oder dem Infostand entnommen werden. In den 16 Pfarrgemeinden des Pastoralen Raumes werden im Kern der dort geplanten Aktionen Informationsflyer und der aufklebbare Segensspruch an die Haushalte verteilt.

Die Sternsinger-Kampagne 2021 im Erzbistum Paderborn läuft in der Pandemie verlängert noch bis zum 2. Februar.

Hinweise



Die Segens-Aufkleber tragen die Aufschrift „20+C+M+B+21“. Das bedeutet neben der Nennung des Jahr 2021: Christus mansionem benedicat, übersetzt: Christus segne dieses Haus.



Wer kontaktlos spenden möchte, findet die entsprechenden Bankdaten auf den Internetseiten der Pfarrgemeinden oder kann diese in den Pfarrbüros erfragen.

