Deutsche Bank mit „Grüner Filiale“ in Arnsberg

Arnsberg. Das Filialteam der Deutschen Bank in Arnsberg berichtet von stabilem Geschäftsjahr 2022.

Trotz Kriegsangst, Energiekrise, Inflation und „Corona-Nachwehen“: Die Deutsche Bank hat im Jahr 2022 ihr Geschäft im Raum Arnsberg „in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld auf hohem Niveau stabil gehalten und ihre starke Position in der Region gefestigt“, teilt das Geldinstitut mit (und liefert Zahlen dazu, einige davon in unserer Infobox).

Zahlen aus 2022 Das Geschäftsvolumen (Summe aus Krediten, Einlagen, Depotvolumen) zum 31. Dezember 2022 lag in Arnsberg bei ca. 929 Millionen Euro (minus zwei Prozent); das Einlagenvolumen in Arnsberg bei ca. 322 Millionen Euro (plus vier Prozent). Ende 2022 betreute die Deutsche Bank in Arnsberg etwa 18.200 Kunden. Ende 2022 lag das Kreditvolumen in Arnsberg bei 348 Mio. Euro, minus ein Prozent.

„Vor allem stark gestiegene Lebenshaltungs- und Energiekosten, höhere Zinsen bei Finanzierungen sowie der Krieg in der Ukraine haben die Menschen in Arnsberg im vergangenen Jahr besonders beschäftigt“, fasst Ilja Keller zusammen. „Viele fragen sich, was noch auf sie zukommen kann – und suchen vermehrt Orientierung in finan­ziellen Fragen“, so der Filial­direktor der Deutschen Bank in Arnsberg, weiter. Keine Überraschung also, dass die Bank auch am Neheimer Standort im Jahresverlauf 2022 eine höhere Nachfrage nach Beratung stillen musste – ein Trend, der sich bis heute fortsetzt.

„Für viele ist der Wunsch nach einer eigenen Immobilie wegen gestiegener Bauzinsen und höherer Kosten schwieriger zu realisieren. Für andere wird das Zinssparen wieder attraktiver, um die hohe Inflation und damit verbundene Netto-Einbußen zumindest teilweise auszugleichen“, fasst Sebastiano Bonvissuto die Trends zusammen. Gleichzeitig gebe es nicht wenige Haushalte, die wegen der aktuell hohen Lebenshaltungskosten überhaupt nicht mehr fürs Alter sparen können, ergänzt der stellvertretende Kundendirektor und Anlageberater in Arnsberg, wo der „Beratungsschuh“ am meisten drückt.

Grüne Filiale

Als eine von bundesweit 400 verbliebenen Präsenz-Niederlassungen firmiert auch die Neheimer Dependance inzwischen als „Grüne Filiale“: Eine Echtmoos-Wand im Eingangsbereich und Infotafeln zu Nachhaltigkeitsthemen signalisieren der Kundschaft: Die Beraterinnen und Berater sind speziell geschult – u.a. auf dem Feld der energetischen Modernisierung. Wichtig, denn: „Die eigenen vier Wände bleiben bei den Menschen in Arnsberg grundsätzlich begehrt; immer mehr Kunden möchten die eigene Immobilie energetisch sanieren, planen Investitionen in eine autarke und umweltschonende Energieversorgung“, berichtet Bonvissuto.

Standort der Deutschen Bank in Arnsberg: Die Filiale in der Neheimer Hauptstraße. Foto: Torsten Koch / WP

Nicht nur Privatkunden, auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Großkonzerne aus der Region habe man unterstützt: „Wir konnten dieses Geschäft vor Ort weiter ausbauen“, sagt Frank Leissner, verantwortlich für die Unternehmensbank in Arnsberg.

„Die Erträge des Geschäftsbereichs im deutschen Heimatmarkt legten gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent zu, das Kreditvolumen für die heimische Wirtschaft um vier Prozent“, führt Leissner aus.

Weiterer Schwerpunkt laut Leissner: nachhaltiger Umbau der Wirtschaft. Im vergangenen Jahr habe die Deutsche Bank auch in Arnsberg z.B. den schnell online zu beantragenden „Umweltkredit“ für Unternehmenskunden eingeführt.

Wealth Management

Außerdem baute das Geldinstitut digitale Produkt- und Serviceangebote aus und intensivierte das Geschäft mit sehr vermögenden Privatkunden: Dieses sogenannte „Wealth Management“ wuchs bei den Erträgen im vergangenen Jahr zum dritten Mal in Folge – und gewann eine Reihe von Neukunden hinzu.

Doch es geht nicht nur um’s „Geld verdienen“: In Arnsberg organisierte das Team im vergangenen Jahr mehrere „Social Days“, u.a. für die Hospiz-Stiftung Arnsberg-Sundern. „Wir sind und bleiben als Deutsche Bank vor Ort nicht nur geschäftlich stark verwurzelt, sondern auch mit dem gesellschaftlichen Leben verbunden“, so Ilja Keller.

