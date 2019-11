Kleiderkammern: Die Arnsberger spenden keinen Müll

Viele Menschen in der Stadt sind auf Hilfe angewiesen - und viele wollen helfen.

Gut gemeint ist aber nicht immer gut gemacht: In der Kleiderkammer im Keller des Heilig-Geist-Gemeindehauses in Hüsten kommen reichlich Textilspenden an. „Einige meinen, wir wären eine Altkleidersammlung“, sagt Maria Dreßel, „da kommen dann auch Sachen, die mit der Kneifzange nicht anzupacken sind“. Das aber seien - anders als jetzt in Großstädten beklagt - eher Einzelfälle.

„Wenn die Sachen bei uns direkt abgegeben werden, sind sie fast immer auch okay“

Es geht nicht um Mode. Die 63-jährige Leiterin der Caritas-Kleiderkammer meint allein den Zustand der Kleidung. Natürlich überwiegen die Kleiderspenden, die nach der Sortierung fast direkt in die Regale gelegt werden und dort dann von den bedürftigen Personen ausgewählt werden können. „Wenn die Sachen bei uns direkt abgegeben werden, sind sie fast immer auch okay“.

Manchmal allerdings sind die Kleider noch schmutzig oder beschädigt

In einem fünfköpfigen Team kümmert sie sich schon seit neun Jahren um Annahme, Sortierung und Ausgabe der Textilien. Manchmal wird ein Sack aber einfach nur vor die Tür gestellt, manchmal sind die Kleider dann noch schmutzig, stark beschädigt oder unvollständig.

„Vielleicht meinen es auch diese Spender gut“, sagt Dreßel. Wirklich anfangen kann die Kleiderkammer dann aber mit den Jacken, Hosen, Pullis oder Hemden nichts. „Wir müssen dann aussortieren. Wenn es nur um einen fehlenden Knopf geht, habe ich diesen aber auch schon oft genug wieder dran genäht!“.

Die Arbeit der Kleiderkammer genießt Respekt. Als „Engel von Hüsten“ wurden die Helfer schon beschrieben. Insbesondere auf dem Höhepunkt des Flüchtlingszustroms war die Kleiderkammer stark nachgefragt und ganz wichtig für die ankommenden Menschen.

Auch heute dominieren Flüchtlinge - neben Obdachlosen - unter den „Kunden“, was auch ein Problem mit sich bringt: „Hier kommen oft einfach zu große Größen an“, sagt Maria Dreßel. So gut es die Spender da auch meinen, so prima sie die Sachen auch aufbereitet haben: In Hemd und Hose eines strammen Sauerländers passen die „zierlichen Figuren“ der Ostafrikaner nicht hinein.

„Was ich selber nie mehr anziehen würde, sollte ich auch keinem anderen anbieten“

Bei der Abgabe der Kleidung - und damit meint Maria Dreßel natürlich nicht Größen, sondern allein den Zustand - sollten sich Spender über den Empfänger Gedanken machen. „Was ich selber nie mehr anziehen würde, sollte ich auch keinem anderen anbieten“. Das habe auch etwas mit Würde zu tun. „Sauber und heile“ sollen die Sachen sein.

Alle 14 Tage öffnet die 25 Quadratmeter große Kleiderkammer in Hüsten. 30 bis 35 Menschen drängen sich dann zeitgleich im Keller. Im Anschluss kann aufgeräumt werden, weil die Disziplin der Bedürftigen bei der Ausgabe zuweilen zu wünschen übrig lasse. Davon aber lässt sich Maria Dreßel nicht entmutigen.

Keine Klagen bei der Arnsberger Tafel

Auf Spenden und Hilfe von gutmeinenden Bürgern angewiesen ist auch die Arnsberger Tafel. Ein großes Problem mit der Qualität der frei gespendeten Lebensmittel hat diese nicht.

„Ich kann nicht ausschließen, dass vereinzelt mal etwas dazwischen ist, was nicht geht“, sagt Tafel-Vorsitzender Peter Hoscheidt. Aber zu weit mehr als 95 Prozent seien die Lebensmittel, die vorbeigebracht werden, im Zustand, „wie wir alle sie auch essen würden“.

„Das sind teils sehr bewegende Momente“

Manchmal werden auch Kinderbücher zur Tafel gebracht. Auch die seien in Ordnung. „Die Tage haben wir von einem älteren Ehepaar selbstgestrickte Wollsocken bekommen: 25 Paar, mit der Entschuldigung, dass es sonst mehr waren, aber die Strickerei sei halt im Alter doch sehr schwer“, so Hoscheidt. „Das sind teils sehr bewegende Momente“.