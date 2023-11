Die schönsten Bilder der „Winterwelt im Alten Feld“

Arnsberg Die „Winterwelt im Alten Feld“ der Caritas-Werkstätten-Arnsberg (CWA) ging am Samstag in eine weitere erfolgreiche Runde.

Die „Winterwelt im Alten Feld“ der Caritas-Werkstätten-Arnsberg (CWA) zog jede Menge Interessierte an, schon am Samstagmittag waren die Parkplätze rund um die Werkstätten proppenvoll. „Es ist einfach nur großartig“, zog Werkstattleiter Rüdiger Beul kurz nach Beginn eine erste Bilanz.

Bildergalerie der „Winterwelt im Alten Feld“ Bildergalerie der „Winterwelt im Alten Feld“ Winterwelt im Alten Feld 2023 Foto: Wolfgang Becker / Wolfgang Becker/WP

Ein Rundgang durch die Produktionsräume und Außenanlagen vermittelte den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern einen aufschlussreichen Eindruck über die Arbeit von Menschen mit Behinderungen: In der Gärtnerei strahlte den Besuchern ein Meer von roten, weißen und pinkfarbenen Weihnachtssternen entgegen, daneben gab es Adventkränze und Weihnachts-Deko. In der Technik-Abteilung zeigten die Beschäftigten zusammen mit ihren Ausbildern, was alles in Arnsberg hergestellt wird.

Denn viele Menschen wissen gar nicht, dass allerhand Dinge des täglichen Lebens wie Steckdosenrahmen Autoteile oder Heizungszubehör aus den Caritas-Werkstätten in Arnsberg stammen. Beim „Heftzwecke“-Shop gab es bedruckte Tassen, Schreibblöcke und Visitenkarten zu kaufen, zum Aufwärmen servierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deftigen Grünkohl mit Mettwurst. Kein Durchkommen mehr war bereits am frühen Nachmittag in der Cafeteria angesagt, wo unentwegt eine Torte nach der anderen angeschnitten wurde. Weitere Fotos von der „Winterwelt im Alten Feld“ gibt es unter www.wp.de/staedte/Arnsberg zu sehen.

