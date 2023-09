Diebe stehlen Mountainbike in Neheim

Neheim. Unbekannte stehlen ein abgeschlossenes E-Bike in der Neheimer Innenstadt.

An der Straße „Im Ohl“ in Neheim haben Diebe am Mittwochabend ein E-Bike gestohlen. Wie die Polizei berichtet, entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr das abgeschlossene Mountainbike. Es handelt sich um ein weißes Fahrrad des Herstellers Bulls, Modell Sonic. Die Polizeiwache Arnsberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

