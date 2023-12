Diebe stehlen Weihnachtsbäume aus Verkauf für guten Zweck

In Stemel werden Bäume für den guten Zweck verkauft.

Sundern Initiator gibt den Erlös des Tannengrünverkaufs an zwei Einrichtungen. Mindestens zwei Bäume wurden diesmal gestohlen.

„Leider sind die letzten zwei Tage des Weihnachtsbaumverkaufs ins Wasser gefallen“, sagt Otto japes aus Sundern-Stemel. Er verkauft in der Advenstzeit Weihnachtsbäume und spendet die Erlöse an gemeinnützige Aktionen und Einrichtungen. „Trotzdem habe ich bei der Aktion 1703 Euro eingenommen, so dass für die ,Aktion Lichtblicke‘ und das Behindertenzentrum ,Maria unsere Hoffnung‘ jeweils 851,50 Euro zusammengekommen sind.“

Mehr aus Sundern

Wie Japes weiter berichtet, ist am 22. Dezember trotz des Regens noch eine Familie aus Niedereimer vorbei gekommen und hat einen Weihnachtsbaum gekauft. Am Tag darauf habe sich noch eine Familie aus Endorf telefonisch gemeldet, die gerne noch einen Baum haben wollte. Japes machte es möglich. „Ich bedanke mich herzlich bei allen WPLeserinnen und -Lesern aus, die diese Aktion unterstützt haben.“ Auch im nächsten Jahr sei die gleiche Aktion wieder geplant.

Allerdings: Wie im Vorjahr gab es auch dieses Jahr wieder einen Diebstahl zu beklagen. Japes: „Es wurden mindestens zwei Weihnachtsbäume gestohlen. Es gibt leider Leute, die durch Diebstahl anderen die Bäume wegnehmen und somit der Aktion schaden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg