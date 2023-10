Diebe stehlen Werkzeuge in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. Kabel, Werkzeuge und Baumaschinen wurden bei zwei Einbrüchen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei berichtet von zwei Diebstählen und sucht Zeugen. Die Berichte im einzelnen: Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle an der „Hüstener Straße“. Dabei richteten sie Sachschaden an. Von der Baustelle nahmen der oder die Täter verschiedene Baumaschinen mit. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200.

Im zweiten Fall verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle im Bereich der Langscheider Straße, und zwar im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr, und Freitag, 9 Uhr. Dort öffneten sie gewaltsam einen Container und nahmen Werkzeuge mit. Außerdem haben die Täter Meterware an Kabeln entwendet. Aufgrund der Tatumstände ist davon auszugehen, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein Kraftfahrzeug benutzt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90200 entgegen.

