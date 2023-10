Diebe steigen in Arnsberger Häuser ein

Arnsberg. Zwei vollendete und einen versuchten Einbruch in Wohnhäuser meldet die Arnsberger Polizei vom Wochenende.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 12:55 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Binnerfeld“ eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen in ihrer Wochenend-Zusammenfassung. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Inneren und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit unklar.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 8 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Haus in der Straße „Dicke Hecke“ einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster aufzuhebeln.

Im Zeitraum zwischen dem 9. Oktober um 15 Uhr und dem 16. Oktober um 9:20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Sonnenstück“ eingebrochen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

