Digitale Chatrunde: Wie viel Corona hält Arnsberg noch aus?

Arnsberg. Unsere Zeitung lädt zur digitalen Diskussions- und Chatrunde mit Bürgermeister Bittner über von Corona sozial zunehmend zerrissenen Stadt ein.

Ein Versöhner macht sich Sorgen. Arnsbergs Bürgermeister Ralf Bittner bringt Menschen zusammen und strahlt grundsätzlich den Wunsch nach Harmonie aus. Das aber, was das Corona-Virus nach mehr als einem Jahr Pandemie nun aus seiner Stadt und ihren Menschen macht, bereitet ihm Kopfzerbrechen. Er fürchtet eine sich zunehmend spaltende Gesellschaft. Um dem entgegenzutreten, sucht er das Gespräch: Am Montag um 19.30 Uhr stellt sich Ralf Bittner in einem Livestream-Format unserer Zeitung auf unserem Markenportal den Fragen der Bürger. Fragen können hier über eine Chatfunktion gestellt werden.

Diskussion und Fragen

Unsere Zeitung lädt die Menschen der Stadt ein, mit dem Bürgermeister zu diskutieren, ihm Fragen zu stellen und in den Austausch zu kommen. Unsere Redaktion sammelt die Fragen vorab und auch am Abend und stellt sie am Montagabend. Das Gespräch ist im Livestream zu verfolgen und gibt auch während der Übertragung noch die Möglichkeit nachzufragen. Die Redaktion greift auch dann noch Fragen und Diskussionsbeiträge von Nutzern auf und konfrontiert damit den ersten Mann der Stadt. Der Stream wird aufgezeichnet und ist auch im Nachgang noch auf unserem Markenportal abrufbar.

Umgang mit Virus

Der Verwaltungschef hat einen Spagat zu machen. Corona und der Umgang mit dem Virus spalten die Gesellschaft. „Daran zerbrechen ja sogar Freundschaften“, sagt er. Innerhalb von wenigen Augenblicken werden an die Entscheider komplett andere Forderungen herangetragen: Schulen müssten sofort schließen. „Nein, sie dürfen gar nicht mehr zurückgefahren werden“, sagt der nächste. Der eine fordert ganz harte Kontrollen des Ordnungsamtes bis ins letzte Wohnzimmer hinein, der andere beschwert sich über die Beschränkungen generell. „Und hier geht es ja nicht nur um die Querdenker“, so Bittner. Der Streit um den richtigen Weg ist in der Mitte der Stadtgesellschaft angekommen und wird erbittert geführt.

Hass-Kommentare

Das spiegelt sich auch in der Schärfe der Diskussionen, dem harten Tonfall und Hass-Kommentaren in lokalen sozialen Netzwerken wider. „Das belastet mich wirklich sehr“, sagt Ralf Bittner. Der Bürgermeister und das städtische Management der Corona-Krise schnitten zwar in unserem kürzlich erhobenen Corona-Check im Vergleich zu den Landes- und Bundesebenen deutlich besser und tendenziell eher positiv ab, jedoch gibt die Stimmung spürbar. „Das merke ich täglich“, sagt Bittner.

Unser Livestream-Format will dazu beitragen, die Diskussionen zu versachlichen, Positionen auszutauschen, Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen zu lassen und zugleich die Sicht des Bürgermeisters auf den coronapsychischen Zustand seiner Stadt zeigen.

Am Freitagmittag wurden allein für die Stadt Arnsberg erneut 33 Neuinfizierte gegenüber dem Vortag gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden 2345 Infektionsfälle in der Regierungsstadt gezählt. Am Freitag galten in Arnsberg 276 Personen als Infiziert - elf mehr als am Vortag. 38 Personen aus Arnsberg starben seit Beginn der Pandemie mit oder am Corona-Virus.

