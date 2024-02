Digitales Fitnessprogramm für regionale Unternehmen

Arnsberg Digitales Forum lädt zum „Digitalen Zirkeltraining“ ins Kaiserhaus ein und gibt Antworten auf Herausforderungen der Zukunft.

Es wird ein sportliches Programm: Das Digitale Forum Arnsberg lädt interessierte Unternehmen aus der Region am 15. Februar um 15 Uhr zum „Digitalen Zirkeltraining“ ins Kaiserhaus nach Arnsberg-Neheim ein. Mit einer ermüdenden Konferenz am langen Tisch hat das nichts zu tun. Das Format bringt die Unternehmen auch im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung - und soll sie fit für die Zukunft machen.

Fast 40 Unternehmen haben sich bereits angemeldet. „Wir könnten bis 60 Teilnehmer von der Orga her verkraften“, sagt Guido Sauerland vom Digitalen Forum vor der zweiten Auflage des im Jahr 2019 erfolgreich gestarteten Formats. Angepfiffen wurde damals von den Machern im Turnanzug-Klassiker mit Trillerpfeife. In zwölfminütigen Einheiten werden die Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen von Station zu Station ziehen. Die sind zwar durch Turnkisten und anderem Sportgerät symbolisch gekennzeichnet, doch verbirgt sich hinter den Einheiten nicht die Vorbereitung auf Titel und Pokale, sondern auf digitale Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen.

Zwölf Minuten für die Zukunft

„Willkommen sind alle Interressierten – egal, ob Geschäftsführer, IT-Mitarbeiter oder Kollegen aus den Fachabteilung“, so Guido Sauerland. Mit diesem Veranstaltungskonzept, das nach 2019 zum zweiten Mal stattfindet, will das Digitale Forum Arnsberg in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Arnsberg lokale Unternehmen ansprechen, die Fragen aus der Digitalen Welt lokal diskutieren möchten. Wie bei dem herkömmlichen Zirkeltraining geht es von Station zu Station und damit von also von Thema zu Thema. Anstatt Situps und Liegestützen werden in den Einheiten digitale Themen präsentiert. Und die sind ausgesucht nach den Hrausforderungen der Zeit. Künstliche Intelligenz darf nicht fehlen - ebenso wie Digitales Marketing, IT-Security, Apps, E-Commerce, Cloud Infrastruktur, Internet of Things oder auch Digitales Recruiting.

Organisatoren des Digitalen Zirkeltrainings: Sebastian Diehl, Guido Sauerland (beide Digitales Forum) und Arnsbergs Wirtschaftsförderer Gernot Miller. Gesendet von Outlook für iOS Foto: Martin Haselhorst / WP

Die „Trainer“ geben die Impulse an den Stationen. „Es stehen den Teilnehmern jeweils fachkompetente Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt Guido Sauerland, „am Ende des Trainings sollten idealerweise Denkanstöße mitgenommen und neue Kontakte geknüpft werden“. Das „unkomplizierte Networking“ und der direkte Austausch kommen auch nicht zu kurz. Zum Abschluss erwartet den Teilnehmern im Coworking-Space des Kaiserhauses – wie es sich stilecht für eine zünftige Sportgruppe im Sauerland gehört – eine „Kabinen-Party“ mit einem Gewinnspiel.

Kompetenznetzwerk

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist für alle Unternehmen kostenlos. Anmeldungen für das „Fitnessprogramm für Unternehmen“ werden auf der Seite www.digitales-forum-arnsberg.de angenommen. Organisator ist wie vor vier Jahren auch maßgeblich das Digitale Forum Arnsberg. Es steht für heimische Unternehmen aus den Bereichen IT-Infrastruktur, Business-Lösungen, IT-Strategie und Digitales Marketing. Seit 2016 gibt es diese gebündelte IT-Kompetenz. Damals hatten sich unter dem Dach der Wirtschaftsförderung Arnsberger Unternehmen zusammengeschlossen, um eine Vernetzung der unterschiedlichen IT-Leistungen anzustoßen, Synergien gemeinsam zu nutzen und Kooperationen zu fördern. „Auch der Fachkräftemangel ist ein wichtiges Thema“, so Guido Sauerland. Ziel sei es daher, das Interesse von potenziell Jobsuchenden auf die Unternehmen der Region zu lenken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg