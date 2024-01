Dinscheder Brücke: Das ist der aktuelle Stand der Dinge

Oeventrop So stellt sich die aktuelle Lage an der Baustelle L735, Dinscheder Brücke in Arnsberg Oeventrop, dar. Straßen NRW mit einem Update.

Nachdem an Weihnachten 2023 die Behelfsbrücke aufgrund der hohen Pegelstände und geschossartiger Baumstämme, die durch die Ruhr strömten und gegen den im Fluss liegenden Stützpfeiler der Behelfsbrücke krachten, gesperrt werden musste – gehen die Arbeiten im Arnsberger Ortsteil Oeventrop seit etwa einer Woche wieder voran. Das teilt Straßen NRW als Baulastträger mit.

„Die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser und der zwischenzeitliche Wintereinbruch haben uns wieder etwas Zeit gekostet“, erklärt Bauleiter Peter Aßhoff von Straßen NRW. Derzeit laufen die Arbeiten an der Schalung. Folge-Gewerke wie die Eisenflechter stehen bereits in den Startlöchern, damit in diesem Frühjahr auch der Überbau der neuen Brücke in Fischbauchform betoniert werden kann.

