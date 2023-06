Donnerstag Sperrung auf der Autobahn 445 bei Neheim

Die A 445 ist am 15. Juni zwischen Neheim und Wickede teilweise gesperrt (Symbolfoto).

Neheim. Am 15. Juni ist die A 445 zwischen Neheim und Wickede nur einspurig befahrbar.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A 445 – zwischen den Anschlussstellen Neheim und Wickede (Ruhr) in Fahrtrichtung Hamm – Teile der Fahrbahn. Auf Höhe des Parkplatzes Ruhrtal steht den Verkehrsteilnehmern deshalb am heutigen Donnerstag (15. Juni) zwischen 9 und 15 Uhr auf einigen hundert Metern nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Zudem muss der Parkplatz in dieser Zeit gesperrt werden.

