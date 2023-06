„Donnerstags Live“: Top-Unterhaltung lockt nach Arnsberg

Arnsberg. Auch 2023 gibt es wieder Musik an der Promenade: „Donnerstags live“ startet am 13. Juli.

Auf diese Nachricht haben (nicht nur) viele Arnsberger schon ungeduldig gewartet: Das Programm für „Donnerstags Live“ – Ausgabe 2023 – steht fest: Die über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Open-Air-Veranstaltung als eine Top-Marke des Verkehrsvereins startet bereits in der zweiten Juli-Woche (am 13.) auf der Festwiese an der Promenade. Die weiteren Termine folgen dann am 20. Juli, 27. Juli und am 3. August. Die Bühne wird neben der Festhalle der Bürgerschützen errichtet.

An den vier aufeinander folgenden Donnerstagen dürfen sich Besuchende nicht nur auf Musik vom Feinsten – Open Air und kostenlos – freuen; es wird auch für Snacks und Getränke gesorgt.

„Never B4“ präsentieren am 20. Juli rockige Coversongs. Foto: Privat / WP

Wer ist in diesem Jahr live „On Stage“? Den Auftakt machen am 13. Juli die Kubaner „Rody Reyes & Havanna con Klasse“:

Das Projekt „Havanna con Klasse“ trägt als Identifikationsmerkmal den Namen der Hauptstadt Kubas – ganz bewusst, denn: Die Musiker möchten bei ihren Auftritten mit ihrer ausgezeichneten Musik und Choreographien ihrem Publikum „ein Stück Kuba“ präsentieren; dabei reicht ihr Repertoire vom traditionellen Songs (Stil Buena Vista) bis Salsa, Merengue, Bachata und Reggae. Es kommt also garantiert karibische Atmosphäre auf.

„Never B4“ präsentieren dann am 20. Juli rockige Coversongs der vergangenen Jahrzehnte. Die Arnsberger Band ist seit Langem eine feste Größe in der heimischen Musik-Szene und ist schon in der Vergangenheit bei „Donnerstags live“ aufgetreten.

Am folgenden Donnerstag, 27. Juli, steht dann sommerlicher Roots Reggae mit Rock-Einflüssen auf dem Programm, dafür sorgen „Emmanuel Ites & Jah Culture“.

„Emmanuel Ites & Jah Culture“ spielen am 27. Juli sommerlichen Roots Reggae. Foto: Privat / WP

„Last, but not least“: Am 3. August runden „How Many Roads“ das Programm mit einem Bob Dylan-Tribute in rockiger Variante ab.

Das Motto der Musiker aus Arnsberg ist schlicht und einfach: „Dylan kann man nicht covern, aber ein Konzert mit seinen großen Werken auf die Bühne bringen schon...“. In brandaktuellen, eigenständigen und rockigen Versionen werden die Hits von Bob Dylan präsentiert.

Am 3. August runden „How Many Roads“ das Programm ab. Foto: Privat / WP

Los geht es jeweils ab 19 Uhr, weitere Info auf https://www.arnsberg-info.de/

