Der Arbeitskreis für Dorfentwicklung und Heimatpflege ist in Müschede aktiv.

Ehrenamt Dorfaktionstag in Müschede: Freiwillige Helfer gesucht

Müschede. Der Arbeitskreis Dorfentwicklung und Heimatpflege möchte den Ort fit für den Sommer machen. Und Sie können mitmachen

Der zweite Müscheder Dorfaktionstag findet am Freitag, 9. Juni, ab 16 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Der Arbeitskreis für Dorfentwicklung und Heimatpflege (ADH) sucht wieder viele freiwillige Helferinnen und Helfer. Dieses Jahr will sich der ADH unter anderem um das Backhaus auf dem Dorfplatz kümmern, darüber hinaus sollen Bänke und Schilder mit einem neuen Anstrich versehen werden. Zudem stehen auch Grünpflegearbeiten an. Wie umfangreich die Arbeiten ausfallen, hängt von der Anzahl der Helfer ab.

Zur besseren Planung wird gebeten, sich vorab bei Andree Pape (0177/3392823) oder Christoph Hillebrand (0151/50618671) anzumelden. Im Anschluss soll als Dankeschön mit allen Helfern am Backhaus gegrillt werden.

