Dr. Decker: "Schluss mit Debatte um Impfstelle in Arnsberg"

Arnsberg Kassenärzte-Bezirkssprecher Dr. Decker kritisiert Diskussion um zweites HSK-Impfzentrum im Raum Arnsberg und warnt vor Überlastung.

Der Leiter der Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) in Arnsberg, Dr.med. Hans-Heiner Decker, Internist fordert jetzt das Ende der öffentlichen Debatte

um ein zweites Corona-Impfzentrum im Westen des Hochsauerlandkreises.

„Die Forderung des HSK gegenüber dem Land NRW, ein zweites Impfzentrum im Westen des Kreises bereitzustellen, ist unrealistisch, wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen und logistisch nicht zu stemmen“, äußert Dr. Decker - selbst wohnhaft in Arnsberg - in einer Presseerklärung.

"Olsberg ist idealer Standort"

Es sei jetzt höchste Zeit den Schlusspunkt einer fruchtlosen Gespensterdebatte zu setzen: Die Kur und Konzerthalle in Olsberg sei der ideal gewählte Standort, da verkehrstechnisch zentral gelegen. Zwar liege Olsberg nicht exakt im geographischen Mittelpunkt, dennoch sei dieser Ort von der Peripherie des Kreises am besten zu erreichen. Wer glaube, Arnsberg sei mit der Platzierung des Impfzentrums nach Olsberg abgehängt, verkenne die Realität: Noch immer ist Olsberg von Arnsberg aus mit dem Auto in 29 min deutlich rascher zu erreichen als z.B. von Schmallenberg (40 min), Hallenberg (38 min), Marsberg (37 min) oder Sundern (35 min). Die Standortentscheidung für Olsberg sei auch aus Sicht der KVWL

nur zu begrüßen, da sich neben der bestmöglichen Erreichbarkeit für alle Kreisbewohner das Objekt auch ansonsten aufgrund der Barrierefreiheit und günstigen Parkmöglichkeiten hervorragend eigne.

Fahrt nach Olsberg zumutbar

"Die vermeintliche Mehrbelastung eines jeden Bürgers im Westen ist bei Lichte betrachtet nichts anderes als eine solidarische Gleichstellung mit allen übrigen Bewohnern im Kreis und entlastet so ganz nebenbei öffentliche Haushalte“, führt Dr. Decker weiter aus. Es sei völlig unverständlich, dass bei dieser Faktenlage jetzt von der politischen Verwaltungsspitze des Kreises der Ruf nach einem weiteren Impfzentrum ergeht. Mittlerweile hätten sich auch Parteien und Presse vielstimmig aber leider ohne detaillierte Sachkenntnis dieser Forderung angeschlossen. "Nur, wer sich mit der Materie ernsthaft beschäftigt, wird die immense Komplexität einer solchen Massenimpfung unter verschärftem Zeitdruck mit einem besonderen, hoch wirksamen aber sehr schwierig zu lagernden Impfstoff erkennen und schon allein deswegen die Kräfte auf einen Standort bündeln müssen", sagt Dr. Decker.

Nach aktuell gültiger Impfverordnung und Priorisierung sollen die hoch vulnerablen Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen und vergleichbarer Einrichtungen durch sogenannte mobile Teams der niedergelassenen Ärzte zuerst geimpft werden. Aus diesem Grund werde die Corona-Impfung im Januar 2021 in Olsberg zunächst nur langsam hochgefahren werden können. Eine volle Auslastung auf vier Impfstraßen sei auch abhängig davon, ob Impfstoffe auch für weniger gefährdete Gruppen in ausreichender Menge in absehbarer Zeit bereitgestellt werden können. "Dieses steht, wie noch viele andere Details, im Ungewissen", so Dr. Decker.

Gut lagerbare Impfstoffe nötig

Mit einer Entspannung der Pandemielage sei frühestens dann zu rechnen, wenn auch weitere, gut lagerbare Impfstoffe ihre Zulassung erhalten haben. Ab diesem Zeitpunkt werde es schlagartig viele wohnortnahe Impfstellen in jeder Kommune geben, nämlich in den zahlreichen impfenden Arztpraxen vor Ort. "Damit erübrigen sich weitere hochaufwendige Impfzentren", so Dr. Decker. Die KVWL-Bezirksstelle halte es für stillos, wenn mit denen, die diese Forderung erfüllen sollen, nämlich den Ärzten/Ärztinnen, MFAs oder Krankenpfleger/-innen nie ein Wort im Vorfeld gesprochen wurde. "Eine Ablehnung des zweiten Impfzentrums musste schon aufgrund der ganzjährigen anhaltenden hohen Arbeitsüberbelastung der Gesundheitsberufe im Pandemiejahr

2020 erfolgen", sagt Dr. Decker. In dieser Einschätzung sieht sich die KVWL in voller Übereinstimmung mit der Landesregierung und dem Gesundheitsministerium in NRW (MAGS).

Dramatische Mehrbelastung droht

"Die derzeitigen Infektionszahlen lassen leider auch im HSK befürchten, dass der kommende Januar 2021 eine sehr herausfordernde bis dramatische Mehrbelastung sowohl der Krankenhäuser als auch Arztpraxen mit sich bringen wird", glaubt Dr. Decker. In dieser Krise sei volle Konzentration und Schaffenskraft aller Beschäftigten im Gesundheitswesen und Ressourcenschonung am jeweiligen Arbeitsplatz dringend von Nöten. "Es ist weder Zeit noch Geld genug vorhanden, zweifelhafte Doppelstrukturen, die letztendlich keine Auslastung erfahren werden, einzurichten.

Wer mit unreflektierten Forderungen einerseits unerfüllbare hohe Erwartungen weckt und andererseits Überbelastungen des medizinischen Personals leichtfertig und billigend in Kauf nimmt, handelt nicht vorausschauend", kritisiert der KVWL--Bezirkssprecher.

Kräfte bündeln

Andere Impfungen - zum Beispiel gegen Influenza oder Masern -würden zeigen, dass Impfmüdigkeit oder offene Ablehnung nie an der Erreichbarkeit einer Impfstelle sondern stets an grundsätzlichen Vorbehalten oder der Nachlässigkeit Einzelner begründet seien. Es bedürfe es im HSK folglich keines weiteren Impfzentrums, sondern vielmehr des Vertrauens unserer Bürger in ein seriöses und leistungsfähiges Impfwesen. Dafür stünden mit ganzer Kraft weit über 300 Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinische Fachangestellte und Krankenpfleger/-innen in gleich hoher Zahl im HSK in den Startlöchern. "Sie alle haben sich zur bereitwilligen Mitarbeit im

Impfzentrum und den mobilen Teams einsatzbereit gemeldet und werden den Karren neben ihrer obligaten Tagesarbeit in ihrer Freizeit ziehen - ganz bestimmt!", sagt Dr. Decker abschließend.