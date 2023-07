Dr. med. Axel Dierig in Arnsberg Teil des MVZ Hochsauerland

Arnsberg. Das MVZ Hochsauerland, Tochter der Klinikum Hochsauerland GmbH, hat die Praxis in Arnsberg in vollem Umfang und mit komplettem Team übernommen.

Gute Nachrichten für die Patientinnen und Patienten der Praxis für Gastroenterologie, Hepatologie und Innere Medizin Dr. med. Axel Dierig in Arnsberg:

Zum 1. Juli hat das MVZ Hochsauerland, eine Tochter der Klinikum Hochsauerland GmbH, die Praxis in Arnsberg in vollem Umfang und mit dem kompletten Team übernommen. Dr. med. Axel Dierig, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologe, freut sich über das MVZ Hochsauerland als starken Kooperationspartner in der weiteren medizinischen Arbeit, das das bestehende regionale ambulante fachärztliche Versorgungsangebot um wichtige Fachdisziplinen ergänzt. Die Praxis im Ärztehaus Hellefelder Straße 11 in Arnsberg bleibt bestehen und macht weiter.

20 Jahre Erfahrungen bleiben in Arnsberg

„Damit bleibt auch die langfristige gastroenterologische Versorgung in Arnsberg gesichert“, sagt Dr. med. Axel Dierig. Ein Schwerpunkt der Praxis liegt im Bereich Prävention. Die anerkannte Praxis verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Darmkrebsvorsorge für Männer und Frauen, die so genannte Koloskopie. „Wir konnten hier in den letzten Jahren rund 35.000 Koloskopien – präventiv und kurativ – durchführen“, so Dr. Dierig. Die Darmkrebsvorsorge wird für Männer ab dem 50. Lebensjahr und für Frauen ab dem 55. Lebensjahr von Krankenkassen übernommen und empfohlen.

Die neue MVZ-Praxis für Gastroenterologie in Arnsberg bietet unter dem Dach der MVZ Hochsauerland GmbH zudem aber auch die medizinische Versorgung bei chronischentzündlichen Darmerkrankungen wie zum Beispiel Zöliakie, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa sowie unter anderem bei Divertikelerkrankungen an. Dr. med. Axel Dierig und Praxisteam sind zudem auf dem Gebiet der Hepatologie (Lebererkrankungen), einem Spezialgebiet der Gastroenterologie, tätig. Hier stehen infektiöse Erkrankungen der Leber wie Hepatitis B und C im Fokus von Diagnose und Therapie.

Arnsberg: 50-jährige Tradition

Ferner behandelt die MVZ-Praxis Dr. Dierig auch verschiedene Formen von Speiseröhrenerkrankungen und Schluckbeschwerden wie Refluxkrankheit oder die so genannte Barrett-Erkrankung. Bei der Begrüßung der Mitarbeitenden in der neuen MVZ-Praxis lobte Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Hochsauerland, den Kooperationspartner.

„Die neue MVZ-Praxis rundet das medizinische Versorgungsspektrum des MVZ Hochsauerland GmbH hervorragend ab“, so Werner Kemper. Die gastroenterologische Versorgung hat in der Arnsberger Praxis eine mehr als 50-jährige Tradition, die seit 2001 von Facharzt Dr. med. Axel Dierig als Nachfolger weiter geführt wird. „Von der engen Kooperation mit dem Klinikum Hochsauerland können unsere Patientinnen und Patienten seit Jahren profitieren“, so Dr. Dierig, der sich über den nochmals intensivierten direkten fachlichen Austausch mit dem Klinikum Hochsauerland freut.

