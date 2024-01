Drogenring fliegt auf: Arnsberger gesteht und nennt Händler

Arnsberg Ein umfassendes Geständnis hilft einem 21-Jährigen vor Gericht: Er will einen Schlussstrich ziehen und ganz neu anfangen.

Wieder einmal hatte sich das Schöffengericht mit einer Anklage wegen eines Drogendelikts zu befassen. Allerdings war dieser Fall ein etwas außergewöhnlicher. Außergewöhnlich deshalb, weil der 21-jährige Angeklagte aus Arnsberg der Polizei direkt nach seiner Festnahme die Lieferanten und Abnehmer der Betäubungsmittel (BTM) benannt hatte. Er war und ist fest entschlossen, unter sein bisheriges Leben, das von Straftaten, eben auch von Drogendelikten, geprägt war, einen Schlussstrich zu ziehen.

Keine Bewährung möglich

Die Anklagepunkte erstreckten sich über den Zeitraum von Mai 2022 bis September 2023. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei unterschiedliche Mengen Marihuana, sowie typische Verkaufsutensilien. Der Angeklagte, der seit seinem 14. Lebensjahr Straftaten begangen hatte, entschied sich nach seiner erneuten Inhaftierung, sein Leben zu ändern. Strafverfahren gegen die Drogenhändler und Abnehmer wurden eingeleitet, die in naher Zukunft beim Landgericht und Schöffengericht verhandelt werden.

Die beiden verdächtigen Händler bunkerten die Drogen beim Angeklagten, um sich vor polizeilicher Verfolgung zu schützen. Zur Belohnung durfte der Angeklagte sich zur Befriedigung seiner Sucht im kleinen Rahmen bedienen. Der 21-Jährige gab an, dass er dazu gezwungen war, da er Schulden bei den Händlern hatte. Trotz schwieriger familiärer Verhältnisse und einem belastenden Hintergrund strebt der Angeklagte nach einer Therapie eine Ausbildung an.

Mehr aus Arnsberg

Im Plädoyer betonte der Staatsanwalt die strafmildernde Wirkung des Geständnisses und der Kooperation des Angeklagten. „Das Geständnis und die Angaben der Drogenhändler und Abnehmer sind dem Angeklagten strafmildernd anzurechnen“, machte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer deutlich. Trotzdem schloss er eine Bewährungsfreiheitsstrafe aus und beantragte eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Der Verteidiger stimmte dem Antrag zu und hofft auf eine positive Veränderung im Leben seines Mandanten. „Es bleibt zu hoffen, dass sich mein Mandant am Schopf aus dem Sumpf zieht“, so Rechtsanwalt Klaus Telgenbüscher, der mit dem Vater des 21-Jährigen Kontakt aufgenommen und erreicht hatte, dass sein Sohn, der von Arnsberg wegziehen wird, zur gegebenen Zeit bei ihm unterkommen kann.

Das Schöffengericht folgte dem Antrag und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Während der Haft soll der Angeklagte eine Therapie absolvieren, und bei positivem Abschluss kann ihm die Reststrafe zur Bewährung erlassen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg