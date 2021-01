"Durch Aufklärung die Impfbereitschaft erhöhen"

Arnsberg/Sundern Dr. Hans-Heiner Decker, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe, appelliert im Interview, sich impfen zu lassen.

In den ambulanten und stationären Pflegediensten, Krankenhäusern und Arztpraxen gibt es derzeit zu wenige, die sich mit der Corona-Schutz-Impfung schützen lassen. Wir haben dazu Dr. Hans-Heiner Decker aus Hüsten, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), befragt.

Wo liegen die Hintergründe, dass die Impfbereitschaft gerade im medizinisch-pflegerischen Bereich auffallend niedrig ist?



Dr. Hans-Heiner Decker: Die Wogen über Fehler, Versäumnisse und Fehleinschätzungen rund um das Thema Corona, Abstriche und Impfstrategien schlagen derzeit höher denn je. Viele Falschmeldungen und Halbwahrheiten sind unterwegs und schaffen eine unberechtigt schlechte Stimmung. Die derzeitige Impfstoffknappheit war voraussehbar und liegt nicht an schlechter Verhandlung der Europäischen Kommission sondern im Wesentlichen an den noch fehlenden Produktionskapazitäten. Es wird schon in wenigen Wochen mit zunehmender Dynamik Impfstoff zur Verfügung stehen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Für ein Schlechtreden der Gesamtkampagne besteht somit kein Anlass: Die einen klagen über eine zu rasche Impfstoffentwicklung – für die es sonst Jahre brauchte – andere bemängeln dagegen anfängliche Produktionsengpässe. Dies ist neben der Corona-Pandemie eine eigenständige „Deutsche Krankheit“, die sich nicht nur durch die Gesellschaft, sondern weit in die Politik hineingemischt hat! Letztere können wir mit Vernunft rasch überwinden.

Warum wollen sich gerade junge Menschen vielfach nicht impfen lassen?



Junge Menschen, und hier besonders die weibliche Bevölkerung, äußert oft Angst vor Nebenwirkungen auch in Hinsicht auf eine spätere Schwangerschaft. Dies wird leider auch über die Sozialen Medien ohne jegliche fachliche Kompetenz verbreitet. Erschreckend ist, dass als falsch enttarnte Behauptungen immer wieder erneut Eingang in die Diskussion finden: Ähnliche Behauptungen, die schon in der Flüchtlingskrise 2015 die Runde machten und Impfungen verteufelten, sind mit fast gleichem Wortlaut wieder in den sozialen Netzen unterwegs. Das kann man deutlich erkennen.

Was können Sie über den eingesetzten Impfstoff sagen?



Im Gegensatz zum althergebrachten Impfstoff kommt ein hochmodernes Verfahren zur Anwendung. Sehr vereinfacht dargestellt: Mit dem Impfstoff werden in der Muskulatur der Einstichstelle Eiweisse neu gebildet, die der Oberflächenstruktur des Corona-Virus entsprechen. Diese Proteine, aus denen keine Viren hervorgehen können, helfen der körpereigenen Abwehr, im Falle einer späteren Coronainfektion befallene Zellen unverzüglich und hoch–selektiv anzugreifen und zu neutralisieren. Ein Prinzip, dass sich in den letzten Jahren in der Krebszellforschung schon bewährt hat und bei einigen früher unheilbaren Erkrankungen große Fortschritte bewirkt hat. Einen Zusammenhang zwischen Impfstoff und Nachteile für die Geburtsfähigkeit junger Frauen herzustellen, ist daher unzulässig und völlig irrational. Mein Team und ich haben inzwischen schon viele Impfungen ausgeführt. Unsere eigenen und die weltweit inzwischen hunderttausendfachen Impfungen mit diesem Prinzip belegen die guten Erfahrungen. Es ist dabei noch zu keinen gravierenden Reaktionsmustern gekommen, die allenfalls möglichen Nebenwirkungen wie bei der Grippeimpfung entsprechen. Davon haben wir im vergangenen Herbst mehr als 30 Millionen Deutsche sehr erfolgreich geimpft.

Was muss durch die Impfung erreicht werden?



Spürbar wirksam wird eine Impfkampagne, wenn der Impfstoff an mehr als 70 Prozent der Bevölkerung verteilt wird. Besonders relevant ist dies gerade unter der medizinisch-pflegerischen Berufsgruppe, da vielerorts die Infektion über das Personal an die hochbetagten Patienten gelangt. Es lässt sich doch nicht darstellen, wenn ein Teil derer, die helfen sollen, ungeimpft womöglich als Superspreader unterwegs sind. Das ist besonders im ambulanten Pflegebereich wichtig. Wir dürfen auf keinen Fall in die Situation kommen, dass am Ende genügend Impfstoff vorhanden ist, der aufgrund von unberechtigten Vorbehalten in der Bevölkerung nicht verimpft werden kann und deswegen die Älteren großen Schaden erleiden.

Wie kann die derzeitige Impfbereitschaft erhöht werden?



Gegen die immer wieder vorgetragenen Bedenken mit unsachlichen und irrationalen Argumenten kann nur eine konsequente Aufklärung helfen. Dazu bin ich bereit. Denkbar sind Aufklärungsveranstaltungen mit Medizinern, Fachpersonal und bereits Geimpften. Nur so kann fachlich fundierter Impfhintergrund vermittelt werden. Dabei müssen selbstverständlich auch die Leitungen der Einrichtungen mit Aufklärungsveranstaltungen und -gesprächen beitragen.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++