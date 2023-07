Edelstahlkreuz für neues Notfallzentrum in Hüsten

Hüsten. Das 60 Kilogramm schwere Kreuz ist in der Abtei Königsmünster geschaffen worden. Verbindung von Region zur Klinik

Im Eingangsbereich des neuen Notfall- und Intensivmedizinzentrums des Klinikums Hochsauerland am Karolinenhospital in Hüsten soll das Sauerland zu spüren sein.

„Die Gestaltung des gesamten Bereichs soll der Region angemessen sein“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Kemper. Viel Holz ist verbaut, der Empfang offen und hell gestaltet. Rechts am Eingang zieht sich ein langes Waldpanorama an der Wand entlang.

Der Haupteingangsbereich ist mit hochwertig gestaltetem und designtem Mobiliar ausgestattet. Auch hier dominieren Naturfarben und natürliche Werkstoffe. Die Innenausstattung hier wurde von der Schmallenberger Firma Raumzenit konzeptioniert.

Die Verbindung zum Sauerland und zugleich zum christlichen Weltbild symbolisiert aber noch deutlicher ein imposantes Edelstahlkreuz. Hergestellt wurde das Kreuz, das frei an das Markenzeichen des Klinikums Hochsauerland angelehnt ist, in den Handwerksbetrieben der Abtei Königsmünster in Meschede. In dieser Woche wurde das 60 Kilo schwere Edelstahlkreuz mit Spiegeleffekten angebracht und ist im linken Warte- und Empfangsbereich zu sehen.

