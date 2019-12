Ein Buch arbeitet die Oeventroper Kneipengeschichte auf

Früher war „die kleine Kneipe in unserer Straße“ Kommunikationsort für den Austausch von Informationen und Nachrichten.

Der Satz „Ich geh mal schnell nach gegenüber aufn Bier“ gehört allerdings seit Jahren der Geschichte an. Denn die Zeiten haben sich geändert: Das „Feierabendbier“ wird zu Hause getrunken und Neuigkeiten werden über die modernen Medien transportiert.

Von den einst 25 Lokalen im Dorf gibt es gerade mal noch fünf

Auch Oeventrop hatte einmal eine lebendige Kneipenszene. Doch wer heute auf der Suche nach einem „kühlen Blonden“ ist, stößt auf ein sehr übersichtliches Angebot - von den einst 25 Lokalen im Dorf gibt es gerade mal noch fünf.

Der Arbeitskreis Ortsgeschichte (AKO) machte sich vor einigen Jahren auf Spurensuche und präsentierte wenig später eine imposante Ausstellung, die die Geschichte der vielen Gasthöfe im Dorf mit ihren großen und kleinen Besonderheiten beleuchtete.

Kneipenkultur Oeventrops akribisch auf 100 Seiten herausgearbeitet

Jetzt, fast drei Jahre weiter, hat der AKO eine knapp 100 Seiten starke Broschüre herausgegeben, wo noch einmal die Kneipenkultur Oeventrops akribisch herausgearbeitet wurde. Ludwig Hoppe vom Arbeitskreis bringt es im Titel seines Vorworts auf den Punkt:

„Erst wenn die letzte Kneipe im Dorf geschlossen hat, wissen wir, dass etwas Wichtiges fehlt“.

Die Recherche gestaltete sich durchaus schwierig

Bei der Recherche über die Kneipen Oeventrops, so heißt es im Vorwort weiter, sei es für die Mitglieder des Arbeitskreises oft schwierig gewesen, die Geschichte der einzelnen Gastwirtschaften zu rekonstruieren.

Viele Kneipen hätten nur wenige Jahre existiert, alle Lokale - außer dem Waldgasthaus Schürmann auf dem Lattenberg - wechselten mehrfach den Besitzer, dadurch seien auch nur noch wenige Dokumente wie Schankerlaubnis-Urkunden oder Hauschroniken vorhanden.

Hering in Aspik und russische Eier zählten zu den kulinarischen Hochgenüssen

Die historische Postkarte von 1899 zeigt das damalige Aussehen des Gasthofes Dicke. Foto: Archiv Wolfgang Becker

Dennoch ist für die Broschüre eine Menge an Fotos und Bildern sowie mündlich überlieferte Geschichten und Dönekes zusammengetragen worden.

So zählten in der Bahnhofswirtschaft fast ein Jahrhundert lang Hering in Aspik und russische Eier zu den kulinarischen Hochgenüssen und auch ein Esel stattete der urigen Kneipe einmal seinen Besuch ab.

Hofbrauerei Berens sorgt für „Stoff“

Mehrere Seiten des Hochglanz-Heftes sind dem Bierbrauen in Oeventrop gewidmet. So soll bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein gewisser Johann Wennemar Berens auf seiner Hofstätte in Oeventrop neben der Landwirtschaft auch eine Gaststätte betrieben haben.

Das Jahr 1786 gilt als das Gründungsjahr der Hofbrauerei Berens. Die stetig wachsende Nachfrage veranlasste die Familie, die kleine, nur für die eigene Gastwirtschaft produzierende Brauerei zu vergrößern. Im Jahr 1905 beantragte Franziska Berens beim Königlichen Gewerbeinspektor und beim Landesbauinspektor in Soest den Neubau einer Brauereianlage.

1971 das Aus für die Brauerei Berens und damit auch für das Oeventroper Pils

Dies war die Geburtsstunde der „Oeventroper Brauerei“. Nachdem noch 1961 das 175-jährige Firmenjubiläum gefeiert wurde, kam für die Brauerei zehn Jahre später das Aus. Legendäre Begriffe wie „Oeventroper Spezial“, „Oeventroper Pils“ oder „Oeventroper Bock“ gehören seitdem der Vergangenheit an.

Ein wichtiger Beitrag nicht nur zur Aufarbeitung der Dorfgeschichte

Dies ist nur ein kleiner Eindruck von der neuen Broschüre über das Oeventroper Kneipenleben. Der Arbeitskreis Ortsgeschichte hat damit einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung nicht nur der Oeventroper Dorfgeschichte geleistet.

Denn: Generationen weiter werden Begriffe wie Tresen, Stammtisch und Sparkasten genauso fremd sein wie der Automat, aus dem man für zehn Pfennig eine Handvoll gebrannte Erdnusskerne ziehen konnte.