Ein ganz besonderes Jahr für die Freilichtbühne Herdringen

Herdringen. Trotz Corona-Pandemie konnte die Freilichtbühne Herdringen im letzten Jahr einen Gewinn von 7800 Euro erzielen. Wie war das möglich?

Bei der Generalversammlung der Freilichtbühne Herdringen blickt man stolz zurück, aber auch nach vorn. Der Verein bereitet sich auf die kommende Saison vor.

Thomas Lepping (1. Vorsitzender) erinnerte in seinem Jahresrückblick an die Besonderheiten: Seit der letzten Versammlung im Mai 2022 kehrte der Verein als Bühnengemeinschaft Schritt für Schritt in die Normalität zurück. „Allerdings ist Corona nicht vorbei, die Realität holte uns immer wieder ein. Mit der neue Belüftungs- und Luftfiltertechnik sorgten wir hier im Spielerheim für einen Ort, an dem man sich ohne Maske bewegen und aufhalten kann.“

Der Vorstand freute sich, dass das Jahr 2022 eine erfolgreiche Saison mit mehreren Produktionen und externen Veranstaltungen auf der Freilichtbühne bot. Damit es nicht zwingend zu Überschneidungen kam, mussten die beiden Sommerinszenierungen „Cinderella“ und „Linie 1“ nacheinander gespielt werden. Nachdem „Cinderella“ nach 17 Aufführungen mit rund 9000 Zuschauern einen großen Erfolg verzeichnete, hatte der Bühnenbau 14 Tage Zeit, das Bühnenbild in eine Berliner U-Bahn Welt umzubauen.

Wie auch bei „Cinderella“ mussten hier coronabedingt spontan Rollen durch andere Mitspieler:innen übernommen werden. Nicht nur der Spielleiter Max Morlock sprang spontan in drei Hauptrollen ein, selbst die Regisseurin Saskia Senft wirkte mit.

Jede Menge Besucher in der letzten Saison

„Linie 1“ wurde von insgesamt 6.238 Zuschauern besucht. „Damit können wir sehr zufrieden sein.“ so Lepping. Doch es gab noch ein drittes Stück: das Wintertheater. Anfang November eröffnete im dritten Anlauf die Krähenapotheke. Corona war immer noch ein Thema, sodass sofort das zweite Spiel-Wochenende von „Hauptsache gesund“ auf den Januar verschoben werden musste.

Rund 1500 Zuschauer durften im Spielerheim der Freilichtbühne begrüßt werden. „Unsere Gäste sollen sich vom ersten „Hallo“ bis zum Abschied bei uns wohlfühlen und dazu tragen alle bei“ lobte der Vorsitzende. Die Freilichtbühne war auch Gastgeber für externe Veranstaltungen, darunter die Schulbuchverleihung der Friedrich Merz Stiftung, die Open-Air-Version des internationalen Brass Festivals und die Verleihung des Deutschen Kita-Preises mit einem Besuch von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

„Es ist bemerkenswert, dass so viele Persönlichkeiten an der Bühne Verantwortung übernehmen. Dafür möchte ich mich im Namen der gesamten Geschäftsführung bei euch herzlich bedanken. Es ist nicht selbstverständlich so viel freie Zeit – also Freizeit – zu investieren.“ bedankte sich der 1. Vorsitzende.

Die Finanzen des Vereins sahen ebenfalls vielversprechend aus. Die Bühne schloss das Geschäftsjahr mit einem Gewinn von etwa 7800 Euro ab berichtete der Kassierer Markus Strotmeyer. Besondere Ausgaben waren die neue Drehbühne, die in der Saison 2023 zum ersten Mal zu bewundern sein wird, die neue Bühne für das Wintertheater und die Resttilgung für den Kostümbunker. Die Klimaanlagen wurden durch Spenden und Förderungen finanziert. Die Eintrittsgelder und die Kiosk-Einnahmen waren die größten Posten auf der Einnahmeseite. Diverse Förderungen konnten für verschiedene Projekte und Anschaffungen generiert werden.

„Ehre, wem Ehre gebührt“

Während der Vorstandswahlen gab es keine personellen Veränderungen, sodass die Arbeit des Vereins kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Für besondere Vereinstreue ehrte der Vorstand Berni Kloke für 71 Jahre Mitgliedschaft. „Ehre, wem Ehre gebührt“ sagte Klaus-Peter Eickel in seiner Laudatio über seinen langjährigen Freund. Dem schlossen sich die anwesenden Mitglieder der Generalversammlung an und wählten Berni Kloke einstimmig zum Ehrenmitglied des Vereins und feierten ihn mit stehenden Ovationen.

Für 50 Jahre wurden Dieter und Margot Hübner, Franz-Josef Pater und Elke Köster-Pater, Manfred Eickel, Manfred Neuhaus und Doris Kössling geehrt. Für 40 Jahre Olaf Grodhues und Kerstin Tetampel. Für 25 Jahre: Michael und Andrea Hinse, Heike Gärtner-Leitinger, Klaus Johannsen, Matthias Klopsch, Ilse Molin, Ulf Preuß, Ann-Katrin Steinemann, Claudia und Rainer Veelker, Bianca Winkler, Petra und Udo Menke, Martin Storm.

Obwohl alle Sehnsüchtig auf den Frühling warten, wird an der Freilichtbühne nur noch an den Sommer gedacht. Die Vorbereitungen der diesjährigen Stücke „Heidi“, „Kalender Girls“ und „Camping, Koks und Hollywood“ laufen auf Hochtouren. Karten können schon jetzt telefonisch unter 02932/39140 oder unter www.flbh.de erworben werden.

