Ein Hauch von Edgar Wallace in Arnsberg

Hochsauerlandkreis. Lieber nervenzerreißende Spannung beim Krimidinner im Knappensaal oder Entspannung beim Bootsausflug auf dem Sorpesee. Entscheiden Sie selbst!

Am kommenden Wochenende gibt es noch ein paar Veranstaltungen in Arnsberg und Umgebung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man gerne Krimis mag oder sich das Gefühl von Meer und Kurzurlaub mit wenig Anfahrtszeit abholen möchte.

Mal was anderes

Am Freitag um 19 Uhr wird in der Schlossruine Arnsberg das letzte Mal vor der Sommerpause zum Krimidinner gebeten. Der Leichenschmaus findet im Knappensaal statt, der mit Bühne im Gewölbe und Kamin eine historische wie auch imposante Kulisse bietet. Anlässlich der Testamentseröffnung für den Schlossbesitzer Lord Ashtonburry soll in Edgar Wallace Manier mit Verwandten und Angehörigen diniert werden, doch einige Details sind noch ungeklärt.

Von traditionellem Absinth-Ritual bis zu einer Beerenlasagne wird der Gaumen verzaubert (das ganze Menü ist auf der Homepage www.worldofdinner.de zu finden). Eine vegetarische Alternative kann bei Kartenbestellung gewünscht werden. Bitte den Hinweis für die Parkmöglichkeiten beachten. Die Karten kosten 89 Euro pro Person und können unter 0201/201 201 erworben werden. Weitere Veranstaltungen sind auf der Homepage zu finden. Schlossstraße 50, 59821 Arnsberg.

Für die Kleinen

Bei gutem Wetter wäre eine Schifffahrt auf einem der nahe gelegenen Seen eine sonnige Alternative für Samstag oder Sonntag. Rund um den Sorpesee gibt es einige Aktivitäten für Groß und Klein, die man wunderbar gemeinsam entdecken kann, wie zum Beispiel Tauchen, Segeln, Stand-Up-Paddling, Kanu fahren, Windsurfen oder mit dem Tretboot fahren. Auf einem Spaziergang beobachtet man vielleicht einen Aal oder einen der vielen Fische, die sich im See tummeln. Die Schifffahrtsaison ist noch bis Oktober in vollem Gange und eine Rundfahrt über den Sorpesee findet von Dienstag bis Sonntag stündlich zwischen 11 und 16 Uhr statt.

Abfahrtmöglichkeiten befinden sich am Sorpedamm und in Amecke an der Anlegestelle. Anfragen zu Fahrten bitte über das Kontaktformular der Homepage www.sorpesee.nrw.de. Buchungen verschiedener Angebote oder Events über den „Jetzt buchen“ Button, ebenfalls auf der Internetseite. Einfach mal reinschauen. Eine einfache Fahrt (30 Minuten) kostet 8 Euro für Erwachsene und 4 Euro für Kinder. Eine Rundfahrt (60 Minuten) 12 und 6 Euro. Am Sorpedamm, 59846 Sundern-Langscheid.

