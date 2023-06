Ein Hauch von Provence in Neheim

Neheim. Eine Lesung mit dem bekannten Krimiautor Cay Rademacher im wird im Bistro WILL am 22. Juni geboten

Endlose Lavendelfelder, pittoreske Bergdörfer mit engen Gassen und verfallene Ruinen alter Burgen. Das sind die Postkartenmotive Südfrankreichs, die vielen von uns geläufig sind. Doch zwischen all dieser Idylle lauern Mord und Totschlag, wenn man Autoren wie Cay Rademacher Glauben schenken möchte.

Der gebürtige Flensburger zieht mit seinen Krimi-Romanen rund um den kernigen Hauptkommissar Roger Blanc Hunderttausende von Leserinnen und Lesern in Deutschland in seinen Bann. Im Mai ist mittlerweile der 10. Band der erfolgreichen Provence-Krimi-Reihe mit dem Titel „Stille Saint-Victoire“ erschienen – und hat es auf Anhieb auf einen der vorderen Plätze in den Bestseller-Listen geschafft.

Am Donnerstag, 22. Juni, kommt Cay Rademacher in das Bistro WILL auf der Werler Straße 2a, um aus seinem neuesten Werk vorzulesen. Die Lesung, die um 19 Uhr beginnt, ist Teil der Reihe „Neheim WILL Lesen“, die im vergangenen Jahr gestartet ist und in diesem Jahr fortgesetzt wurde. Im März, April und Mai gab es bereits vier Lesungen, zuletzt am 1. Juni war Christine Cazon zu Gast im WILL, um über die „Mörderische Côte d’Azur“ zu berichten.

Sebastian Lauhof vom Hotel und Restaurant Rodelhaus in Neheim erklärt: „Das Wandbild im Bistro, das die bekannte Buchhandlung „Shakespeare & Company“ in Paris darstellt, zeigt die Affinität zu Frankreich und Büchern. Da ist es dann auch kein Zufall, dass viele der Autorinnen und Autoren, die nach Neheim kommen, über unterschiedliche Landstriche in Frankreich schreiben.“ Das Rodelhaus-Team betreibt die Gastronomie in Neheims Innenstadt, die von donnerstags bis samstags jeweils ab 17.30 Uhr geöffnet ist.

Doch wie schafft man es, zum Teil namhafte Autoren zu Lesungen nach Neheim zu locken? Auch darauf hat Sebastian Lauhof eine Antwort. „Wir haben zum Glück Unterstützung durch den Buchhändler Klaus Steinlage, der sein Geschäft in Unna betreibt, aber in Neheim lebt. Er hat gute Kontakte und schafft es dadurch, die Literatinnen und Literaten zu einem Abstecher ins Sauerland zu überzeugen“, erzählt Lauhof mit einem Augenzwinkern. Klaus Steinlage organisiert die Lesungen in Neheim nicht nur, er moderiert auch den Abend, der für viele Besucherinnen und Besucher mit einem Essen im WILL beginnt.

„Am Tag der Veranstaltungen ist ab 17 Uhr Einlass, dann kann man bis zum Beginn der Lesung um 19 Uhr die Gerichte und Getränke auf unserer Karte genießen. Das schafft eine nette Atmosphäre, die auch von den Autorinnen und Autoren immer wieder gelobt wird“, so Lauhof. Durch die Lesereihe wird das kulturelle Programm im Ort um ein weiteres Angebot ausgebaut. Interessierte können sich bereits den 9. September im Kalender vermerken. Dann geht es krimimäßig wieder nach Südfrankreich. Autorin Sophie Bonnet liest aus ihrem Buch „Provenzalische Täuschung“ vor.

