Der Oberfreistuhl ist der ehemalige Femegerichtsplatz in Arnsberg.

Theaterperformance Ein Stadtrundgang in Arnsberg der etwas anderen Art

Arnsberg. Interessierte können die Altstadt von Arnsberg am Montag durch kurze Inszenierungen kennenlernen

„Simorgh“ ist in der persischen Mythologie der König der Vögel und verkörpert die Suche nach Wahrheit und Selbsterkenntnis.

In Arnsberg beginnt „Die Suche nach Simorgh“ am Oberfreistuhl, dem ehemaligen Femegerichtsplatz. Von dort werden die Gäste, ähnlich wie bei einer Stadtführung, durch die Altstadt geführt. Doch geht es bei diesem Rundgang nicht um die Nacherzählung historischer Fakten. Die Theaterperformance inmitten des historischen Stadtkerns ist ein künstlerisches Format, das geschichtsträchtige Orte mit Blick auf aktuelle Fragen neu interpretiert. An verschiedenen Stationen wird das Publikum mit Tanz, Live-Musik und kurzen Inszenierungen zum Thema „sich suchen und finden“ überrascht. es wirken mit: Manuel Quero (Choreografie), Silas Eifler (Musik), Irene Ebel (Tanz), Tobias Weikamp (Tanz), Furkan Arslan (Schauspiel/Tanz).

Wer sich diesen etwas anderen Spaziergang durch die Altstadt nicht entgehen lassen möchte, ist vom Kulturbüro herzlich eingeladen am morgigen Montag, 4. September, um 19 Uhr. Start der „Suche nach Simorgh“ ist jeweils am Oberfreistuhl. Ab dem Lichtturm, der um ca. 19.10 Uhr erreicht wird, ist der künstlerische Stadtrundgang barrierefrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

