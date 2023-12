Ein Stern der über Arnsberg wacht

Arnsberg Weihnachten kann kommen! Der traditionelle Weihnachtsstern unterhalb der Kreuzkapelle im Stadtteil Arnsberg hängt.

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat der Kegelklub Lokomotive Brüllwitz den seit Jahrzehnten zum Stadtbild gehörenden Weihnachtsstern unterhalb der Kreuzkapelle aufgehängt.

Am vergangenen Samstagvormittag spielte das Wetter mit, so dass die fleißigen Kegelbrüder tätig werden konnten. Auch für Verstärkung ist bei den Sternebauern gesorgt. So war erstmalig der 2. Vorsitzende des TV Arnsberg und guter Freund der „Brüllwitzer“, Bernd Schenk, mit dabei und ließ sich in die erforderlichen Arbeitsschritte einweisen.

Das Team der „Weihnachtsstern-Aufhänger“. Foto: Privat / WP

Leuchten wird der Stern über die Bergstadt wie üblich von Heiligabend bis zum Fest Heilige Drei Könige. Gewiss wird er viele Arnsberger beim Blick zum Kreuzberg erfreuen.

