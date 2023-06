Einbrecher „Am Fichtenhang“ in Arnsberg aktiv

Arnsberg. Nach einem Einbruch im Stadtteil Arnsberg ermittelt die Kripo – und bittet um Zeugenhinweise.

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Dienstag in Stadtteil Arnsberg, Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 10.20 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Straße „Am Fichtenhang“. Es wurden einige Räumlichkeiten durchsucht. Hinweise zur Tatbeute liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 inVerbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg