Polizei Einbrecher erbeuten in Hüsten Bargeld

Hüsten. Einbrecher haben in Hüsten Bargeld erbeutet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 13.40 Uhr und 16.30 Uhr sind noch Unbekannte am Dienstag in eine Wohnung in der Friedrich-Naumann-Straße eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang über die Wohnungstür. Anschließend durchwühlten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Arnsberg unter 02932-90200.

