Polizei Einbrecher gelangen in Neheim in drei Häuser

Neheim/Bachum. In drei Einfamilienhäuser in Neheim gelangten am Samstag unbekannte Einbrecher. In Bachum scheitern sie.

Bislang unbekannten Täter drangen am gestrigen Samstag zwischen 17-30 Uhr und 21.30 Uhr in Neheim in der Straße Heidufer durch das Aufhebeln bzw. Einschlagen von Fenstern in drei Einfamilienhäuser bzw. Wohnungen ein. Sie entwendeten diverse Gegenstände. Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 18 und 19 Uhr im Bereich der Bachumer Heide. Auch hier versuchten unbekannte Täter durch die Terrassentür in die Wohnung zu gelangen, wurden aber offensichtlich durch den heimkehrenden Wohnungsinhaber gestört.

Hinweise zu den Tätern an die Polizei in Hüsten, 02932/90200.