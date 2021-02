Einbrecher in Arnsberg auf Diebestour

Arnsberg. Einbrecher in Arnsberg auf erfolgreicher Diebestour. Polizei bittet um Mithilfe.

Drei Einbrüche nahm die Polizei in Arnsberg am Dienstag auf: Bereits am Morgen wurde ein Einbruch in der Heinrich-Lübke-Straße in Hüsten gemeldet. Zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Scheibe ein und stiegen hierdurch in ein Wohnhaus. Während der Abwesenheit der Anwohner durchwühlten die Einbrecher die Wohnung. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Bargeld entwendet

In der Zeit zwischen 2.50 Uhr und 10 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhauses auf der Dreikönigsstraße in Wennigloh. Hier hebelten sie eine Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld.

Kellertür aufgebrochen

Durch eine Kellertür brachen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße „Möthe“ in Hüsten ein. Zwischen 08.15 Uhr und 19.45 Uhr hebelten sie die Kellertür auf. Anschließende durchsuchten sie das Haus. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld.

In allen Fällen bittet die Polizei um Mithilfe. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie über unseren Newsletter.