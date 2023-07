Polizeibericht Einbrecher in Arnsberg-Oeventrop am Werk

Oeventrop. Nach einem Einbruch in Oeventrop bittet die Kripo um mögliche Zeugenhinweise.

Noch unbekannte Täter schlugen – irgendwann im Zeitraum vom 16. Juli, 18.30 Uhr, bis 21. Juli, 19 Uhr, ein Fenster einer an der Glösinger Straße in Oeventrop gelegenen Werkstatt ein und gelangten in das Innere. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände. Bei Hinweisen über verdächtige Wahrnehmungen wenden sie sich bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 - 90203211.

