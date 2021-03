Einbrecher in Arnsberg und Sundern unterwegs

Arnsberg/Sundern. Dabei wurde in Neheim-Moosfelde ein hochwertiges E-Bike der Marke Cube gestohlen.

Ein Pedelec-Fahrrad entwendeten unbekannte Täter am Sonntag aus einem Fahrradschuppen an der Eschenstraße in Neheim-Moosfelde: Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr brachen die Täter die Tür auf und verschwanden dann mit dem Fahrrad der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Pro. Das Pedelec ist grau und besitzt einen neongelben Schriftzug am Rahmen.

Beim Fensterputzen Einbruchsversuch entdeckt

Beim Fensterputzen bemerkte die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung am vergangenen Freitag auf der Peter-Bierhaus-Straße in Sundern Beschädigungen an einem Fenster. Unbekannte Täter hatten versucht, das Fenster aufzuhebeln. In die Wohnung gelangten sie jedoch nicht. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Diese liegt vermutlich in den letzten vier bis fünf Wochen.

In Arnsberg kam der Einbrecher mit dem Fahrrad

Am Samstag meldeten Zeugen den Einbruch in eine Holzhütte einer Gartenanlage am Wintroper Weg in Arnsberg. Ein unbekannter Täter hatte die Tür aufgebrochen. Anhand vorgefundener Abdruckspuren auf der Wiese vor der Hütte ist davon auszugehen, so die Polizei, dass der Täter mit einem Fahrrad unterwegs war. Dieser hatte möglicherweise die Hütte als Wohnquartier benutzt. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Hinweise vor.

Zeugen setzen sich in den genannten Fällen mit der Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 oder in Sundern unter 02933-90200 in Verbindung.