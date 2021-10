Einbrecher in der Neheimer Hauptstraße unterwegs

Neheim. Auch ein Optikergeschäft ist betroffen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Zwei Geschäftseinbrüche in der Neheimer Hauptstraße meldet die Polizei: Im Zeitraum zwischen vergangenen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, sind Unbekannte in ein Optikergeschäft in der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zutritt zum Inneren. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Versucht, die Kasse eines Bekleidungsgeschäftes aufzubrechen

Im Zeitraum zwischen vergangenen Samstag, 14.05 und 14.55 Uhr, also während des Fresekenfestes, haben bislang Unbekannte versucht, eine Kasse in einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße aufzubrechen. Das Geschäft war zu diesem Zeitpunkt geöffnet, die angegangene Kasse jedoch nicht besetzt. Es blieb zum Glück bei dem Versuch. Derzeit, so die Polizei weiter, sei allerdings noch nicht klar, ob die Täter anderweitig Beute gemacht haben und Textilien entwendeten. Die Untersuchungen laufen noch.

Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen in beiden Fällen sind an die Polizeiwache Arnsberg unter 02931-90200 erbeten.

