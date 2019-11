Hüsten/Sundern. Die Polizei rät dringend, verdächtige Beobachtungen im eigenen Umfeld und der Nachbarschaft umgehend zu melden - über den Ruf 110.

Einbrecher in Hüsten und Sundern unterwegs

Die Einbrecher nutzen die dunkle Jahreszeiten aus, aktuell in Hüsten und in Sundern:

Die Bewohner eines Einfamilienhauses an der Josef-Schulte-Straße in Sundern hörten in der Nacht zu Montag, wie die Polizei jetzt mitteilte, Geräusche an der Haustür. Bei der Nachschau stellten sie die offen stehende Tür fest, Aufbruchspuren waren aber nicht zu erkennen. Erst am nächsten Morgen bemerkten sie dann den Diebstahl eines Schlüsselbundes.

Zeugin meldet sich aufgrund eines Zeitungsberichtes bei der Polizei

Nachdem eine Anwohnerin des Gerhart-Hauptmann-Wegs im Arnsberger Stadtteil Hüsten von einem Einbruch in unserer Zeitung las, meldete sie sich am Mittwoch bei der Polizei.

In der Nacht zu Freitag, 15. November, hatten gegen 00.30 Uhr ihre Hunde gebellt. Als die Frau dann nachschaute, bemerkte sie die eingeschaltete Außenbeleuchtung, die über einen Bewegungsmelder gesteuert wird.

Als sie die Haustür öffnete, konnte sie noch einen Mann über einen Zaun springen sehen. Etwa 15 Minuten später sprang der Mann dann zurück auf die Straße und flüchtete in Richtung Friedrich-Neumann-Straße. Beschreibung des Flüchtigen: etwa 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, dunkler Rucksack. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Polizei: Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Tätern schwerer

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei verdächtigen Beobachtungen umgehend die Polizei informiert werden sollte. Jeder Bürger könne durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten, denn eine Kultur des Hinsehens und Handelns mache es den Tätern schwerer.

Wer also in seiner Umgebung und Nachbarschaft verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnehme, sollte sofort den Polizeiruf 110 wählen.

Mögliche Zeugen in beiden Fällen setzen sich mit der Polizei in Arnsberg unter bzw. in Sundern unter in Verbindung.