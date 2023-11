Einbrecher stehlen elektrische Geräte und Schmuck

Einbrecher waren am Wochenende aktiv (Symbolfoto).

Arnsberg Die Polizei sucht Zeugen zweier Einbrüche in Arnsberg vom Wochenende

Im Zeitraum zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Schnettler-Straße eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Die Täter hebelten ein Fenster auf uns durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurden diverse elektrische Geräte und Schmuck entwendet.

Der zweite Einruch ereignete sich bereits am Freitag. Im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 21:20 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Ringlebstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zum Inneren. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise richten Zeugen bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

