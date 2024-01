Einbrecher steigen nachts in Arnsberger Bürogebäude ein

Arnsberg Die Polizei sucht Zeugen: In der Nacht zu Donnerstag sind Diebe in ein Büro eingebrochen und haben Gegenstände gestohlen

In Arnsberg kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Objekt auf der Echthauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen 0:35 Uhr und 0:50 Uhr. Bei den Tätern handelt es sich höchstwahrscheinlich um zwei männliche Personen. In dem Objekt wurden mehrere Türen aufgebrochen und einige Räumlichkeiten durchsucht. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

