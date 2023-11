In diesem Gewerbegebiet („Kalmecke“) hat sich der Einbruch ereignet.

Zeugen gesucht Einbrecher steigen nachts in Sunderner Firma ein

Sundern Die Täter, die diverse Gegenstände entwendet haben, müssen mit einem Fahrzeug gekommen sein. Davon geht die Polizei aus.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 2:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Sundern. Das berichtet die Polizei und bittet Zeugen, sich zu melden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem auf der Straße „Kalmecke“ gelegenen Objekt. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zur Tatausführung ein Fahrzeug genutzt haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

