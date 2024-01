Tür aufgehebelt Einbruch am Silvesterabend in Wohnung in Niedereimer

Niedereimer Am Silvesterabend drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Arnsberg-Niedereimer ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

Am Silvesterabend drangen unbekannte Täter im Zeitraum von 19.45 bis 1 Uhr in ein Wohnhaus in Arnsberg-Niedereimer ein.

Der oder die Täter hebelten eine Hintertür an der Rückseite des Hauses auf und entwendeten unter anderem Schmuck.

Polizeiwache Arnsberg sucht Hinweise

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen richten Sie bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter Tel.: 02932-9020-3211.

