Kriminalität Einbruchserie in Neheim/Hüsten? Mehrere Taten am Donnerstag

Hüsten/Neheim. In der Nacht zum Donnerstag hat es in Neheim und Hüsten drei Einbrüche gegeben – zwei Mal ohne Erfolg. Gibt es einen Zusammenhang?

In der Nacht zum Donnerstag hat es zwei Einbruchsdelikte in Hüsten und Neheim gegeben. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist unbekannt. In dem ersten Fall scheiterten die bislang unbekannten Täter an der Eingangstür eines Getränkemarkts an der Möhnestraße. Sie hatten versucht, die Tür aufzuhebeln, wie die Polizei mitteilte. Der Tatzeitpunkt liegt laut Ermittlern zwischen 20 Uhr abends und 9 Uhr morgens. Es ist ein Sachschaden entstanden.

In dem zweiten Fall waren die Einbrecher erfolgreich. Zwischen 17 und 6 Uhr drangen sie durch die aufgebrochene Eingangstür in ein städtisches Gebäude auf der Straße „Am Hüttengraben“ ein. Im Gebäude wurden nach Angaben der Polizei zwei weitere Türen aufgebrochen. Aus den überwiegend leerstehenden Räumen wurden nach ersten Erkenntnissen der Ermittler keine Gegenstände entwendet.

In der Tatnacht am Donnerstag hat es ebenfalls einen versuchten Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße gegeben (wir berichteten). Die Täter scheiterten. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird jetzt ermittelt.

