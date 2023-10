Einseitige Sperrung auf Wicheler Weg

Auf dem Wicheler Weg zur Stolte Ley in Hüsten sorgt eine Baustelle für Verkehrsbehinderungen.

Auf dem Wicheler Weg zur Stolte Ley in Hüsten beginnen die letzten Straßenbauarbeiten dieses Streckenabschnittes. Seit Eröffnung des neuen Krankenhausgebäudes wird die Straße in vorher unbekanntem Maße genutzt und nimmt eine neue, deutlich relevantere Rolle im Hüstener Straßenverkehr ein. Dementsprechend muss sie abschließend ausgebessert werden. Der Abschnitt des Wicheler Weges ist nur noch einseitig in Richtung Krankenhaus befahrbar. Außerdem müssen Auto- und Radfahrer hier nun etwas mehr Zeit einplanen, denn auf dem Abschnitt gilt für die Dauer der Bauarbeiten eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 10 Kilometern pro Stunde.

